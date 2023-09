Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con l’Oktoberfest da Murphy’s Law Pub a Vico Equense: l’imperdibile evento importato dalla Germania caratterizzato da divertimento, carne alla brace e soprattutto da litri e litri di birra. Ogni anno in tutto il mondo milioni di persone partecipano alle tantissime rassegne dedicate alla tradizionale festa bavarese.

Oktoberfest 2023 a Vico Equense

Il Murphy’s Law Pub si farà trovare pronto anche quest’anno: da giovedì 5 a domenica 8 ottobre 2023 a Vico Equense, in corso Caulino 77, presso quello che è stato definito da molti il pub con il panorama più bello del mondo, sarà possibile celebrare l’Oktoberfest come si deve, in pieno stile bavarese!

Murphy’s Law Pub a Vico Equense, arriva l’Oktoberfest

Per l’occasione, a tutti i partecipanti che consumeranno birra, verrà regalato un boccale. Sarà possibile inoltre gustare il leggendario misto brace al metro di Murphy’s Law Pub, diventato negli anni una vera e propria istituzione: sono tantissime le persone che lo scelgono per la selezione di carne di grande qualità proposta in formati differenti: da quello al metro per 8 persone al Royal, passando per il Misto Murphy’s tradizionale: Picanha Danish Crown, Tagliata Prussiana, Ribs in salsa barbeque, carne di maiale beneventano. Il tutto servito su pietra lavica ed accompagnato da patatine fritte oltre, ovviamente, a una selezione di birre artigianali sia alla spina che in bottiglia.

Brace al metro, fiumi di birra e tanto altro

Il misto brace è il cavallo di battaglia del locale ma non è l’unica opzione a disposizione dei clienti: è vasta infatti la possibilità di scelta tra i panini, tutti estremamente studiati e peculiari a partire dal tipo di pane utilizzato: dal Monaco, il burger dai sapori tutti campani con il famoso Provolone del Monaco DOP della costiera sorrentina, a Jack in Pink, con un pane alla barbabietola di colore rosa che racchiude – tra gli altri ingredienti – un hambuger marinato nel Jack Daniel’s.

Sarà possibile richiedere tutte le pietanze del Murphy’s Law Pub Vico Equense. Si consiglia la prenotazione del tavolo telefonando al numero: 0818028590.

Oktoberfest 2023 al Murphy’s Law Pub Vico Equense

RIEPILOGO INFO

Cosa: Oktoberfest 2023 a Vico Equense

Dove: Murphy’s Law Pub Vico Equense

Indirizzo: Corso Caulino 77, Vico Equense, Napoli

Info e prenotazioni: +39081 802 8590

Pagina Facebook: Murphy’s Law Vico Equense