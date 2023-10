Apre il Mondo delle Zucche, il primo Pumpkin Patch di Napoli: tra natura e divertimento

Dal 29 settembre al 5 novembre nei padiglioni della Mostra d’Oltremare prenderà vita il fantastico mondo delle zucche con Fuori di Zucca, uno degli eventi più attesi del periodo, giunto alla sua terza edizione, nonché primo Pumpkin Patch di Napoli che riprende la celebre tradizione americana.

Apre il mondo delle zucche: il primo Pumpkin Patch di Napoli

Anche quest’anno, la città partenopea celebrerà la tipica tradizione degli Stati Uniti dove le famiglie, nel periodo che precede Halloween, raccolgono zucche da colorare, decorare ed intagliare, recandosi negli enormi e meravigliosi campi.

Luoghi magici che saranno ricreati all’interno della Mostra d’Oltremare che, per l’occasione, si trasformerà in un enorme giardino di zucche regalando a grandi e piccini una incredibile esperienza a contatto con la natura, da vivere all’insegna del divertimento.

Basterà prendere un carrellino, scegliere la propria zucca preferita e decorarla a proprio piacimento, in compagnia di familiari, amici e tanti bambini. Un pezzo d’America nel cuore di Napoli per vivere l’esperienza del Pumpkin Patch a due passi da casa.

Non mancheranno momenti di intrattenimento, giochi e laboratori didattici gratuiti di pittura, intaglio, preparazione di biscotti, giardinaggio e tanto altro. Per i partecipanti è prevista anche una degustazione con specialità a base di zucca e non solo.

Fuori di Zucca a Napoli: orari e prezzo biglietti

Il fantastico mondo delle zucche accoglierà i visitatori tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (con ultimo ingresso alle 12) e dalle 15 alle 20 (con ultimo ingresso alle 19); il sabato, la domenica e nei giorni festivi osserverà l’orario continuato dalle 10 alle 21 (con ultimo ingresso alle 20).

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro per i bambini e 15 euro per gli adulti. E’ acquistabile anche online, tramite la piattaforma TicketOne. Nel prezzo del biglietto sono compresi: zucca da decorare e portare a casa, laboratori per bambini.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Fuori di Zucca, il fantastico mondo delle Zucche;

Quando: dal 29 settembre al 5 novembre 2023;

Dove: Mostra d’Oltremare, Fuorigrotta, Napoli.