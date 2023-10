A Napoli torna Chocoland, la grande Festa del Cioccolato: 12 giorni di stand e dolci

Sarà un autunno pieno di dolcezza in Campania con la stagione 2023 di Chocoland, la festa del cioccolato più famosa del Sud Italia che torna ad ottobre, novembre e dicembre con nuove tappe a Salerno, due appuntamenti a Napoli (Piazza Municipio e Vomero) e uno a Sorrento. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Chocoland, la festa del cioccolato: prime tappe Salerno e Napoli

Dal 19 al 22 ottobre, la grande fiera del cioccolato artigianale inonderà di prelibatezze il lungomare Trieste S. Teresa di Salerno con tanti stand di dolci e cioccolato, laboratori, show cooking, animazione per bambini e spettacoli.

Ad accogliere i più piccoli, dalle 16 alle 20, ci sarà anche Willy Wonka, il celebre proprietario della fabbrica di cioccolato de La fabbrica del cioccolato. Ogni giorno sarà possibile assistere anche al Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo, in programma dal 19 al 20 ottobre alle ore 16 e il 21 e 22 ottobre alle ore 10.

La grande festa si sposterà poi nel quartiere napoletano del Vomero, storica location dell’evento che, proprio come il lungomare salernitano, ospiterà in piazza Vanvitelli, via Scarlatti e via Luca Giordano, tantissimi stand di cioccolato e dolci tipici dal 26 ottobre al primo novembre 2023.

Chocoland farà sosta nuovamente a Napoli dal 15 al 19 novembre 2023, stavolta nella centralissima piazza Municipio. Anche qui i sapori e i profumi del cioccolato artigianale saranno protagonisti per ben cinque giornate. Dalle tavolette ai cremini fino ai tartufi: centinaia di tipi e forme di cioccolato sorprenderanno i visitatori, regalando momenti di gusto e divertimento.

Il tour si concluderà a Sorrento con un evento pre-natalizio: la fiera del cioccolato artigianale si terrà dal 6 al 10 dicembre da corso Italia a piazza Veneto. Seguiranno aggiornamenti sui programmi di intrattenimento e ulteriori dettagli.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale;

Quando: da ottobre a dicembre;

Dove: Salerno, Napoli (piazza Municipio e Vomero), Sorrento.