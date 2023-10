Tutto Sposi torna a Napoli: scenografie floreali da sogno, stand e 10 mila euro in palio

Dal 26 al 29 ottobre 2023 a Napoli, tra i padiglioni della Mostra d’Oltremare, torna Tutto Sposi, la grande fiera dedicata al matrimonio nonché uno degli eventi più importanti del settore wedding.

A Napoli torna Tutto Sposi, la fiera dedicata al matrimonio

Anche per la 34esima edizione, presenzieranno all’evento i migliori espositori del settore, proponendo pacchetti e offerte per il grande giorno delle coppie. Non mancheranno stand dedicati alle location più belle, fotografi, atelier, agenzie di animazione e intrattenimento, stand di fuochi pirotecnici, agenzie di viaggio e tanto altro.

I futuri sposi avranno modo di visionare prodotti, confrontarsi con gli esperti di settore, richiedere preventivi e stipulare contratti, entrando nel vivo dei preparativi. Passeggiando tra uno stand e l’altro assisteranno anche a performance d’eccezione e allestimenti da sogno da poter replicare per le proprie nozze.

Dalle partecipazioni alle bomboniere: a Tutto Sposi è possibile organizzare il proprio matrimonio a 360 gradi, toccando con mano le proposte più innovative e disparate. In più oltre 70 aziende del settore wedding con i loro team, composti da oltre 100 unità, daranno vita a delle scenografie floreali realizzate con l’impiego di 150 mila steli di fiori lavorati per allestire l’ingresso, la sala sfilate e tre lounge bar completamente riprogettate dalla famosa wedding planner Cira Lombardo, in occasione dei suoi Weddings Luxury Awards.

Le scenografie saranno curate da: La nuova Floricoltura, Ercolano Flora, Florcamp, Flortrade, Cooperativa del Golfo e Aniello Testa. Ci saranno poi le eccellenze campane del flower design, ovvero: Flover (Massimo Iodice e Giovanna Ungaro), Pichs flower (Giuseppe Picca), L’asso dei Fiori (Salvatore e Angela Borriello), Iris flower (Pietro e Giuseppe Russo), Creazioni Regina (Francesco Regina), Garofalo Creazioni (Luigi e Pasquale Garofalo) che daranno vita a delle scenografie floreali da sogno.

Un enorme vetrina per gli aspiranti sposi ma anche uno show spettacolare che porterà in primo piano una riflessione sociologica sull’evoluzione delle famiglie grazie alla presenza della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella.

Tutto Sposi a Napoli: orari, prezzi biglietti e concorso

La Fiera è aperta tutti i giorni dal 26 al 29 ottobre 2023 dalle ore 10:30 alle 21:30. Acquistando il proprio biglietto online, sulla piattaforma Etes, entro il 15 ottobre è possibile partecipare al concorso Vieni&Vinci: il fortunato selezionato vincerà 10 mila euro da spendere per il proprio matrimonio. Il ticket ha un costo di 10 euro ed è valido per un solo ingresso. Acquistando quello da 15 euro, invece, si ha diritto di accedere alla fiera per l’intera durata dell’evento.