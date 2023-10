Il 14 e il 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, uno degli eventi più attesi ed amati che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con l’apertura eccezionale di oltre 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti, con tante meraviglie da visitare anche a Napoli e in tutta la Campania. L’ingresso ai siti che rientrano nell’iniziativa è gratis ma è possibile effettuare una donazione per sostenere l’ente, anche a partire da soli 3 euro.

Giornate FAI d’Autunno 2023: siti da visitare a Napoli e Campania

Nel corso del fine settimana, grazie ai Gruppi FAI Giovani e tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, sarà possibile prendere parte alle speciali visite in centinaia di luoghi straordinari su tutto il territorio nazionale. I partecipanti potranno meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano dietro ogni angolo del nostro Paese.

Sarà possibile ammirare palazzi storici, ville, chiese, castelli ma anche esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Saranno in programma itinerari nei borghi, percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.

Per accedere ai siti di proprio interesse non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente sarà chiesto a coloro che lo desiderano di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.

Per partecipare alle visite, non c’è bisogno di effettuare alcuna prenotazione: basterà presentarsi sul posto durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo, consultabile attraverso il sito ufficiale del FAI.

Giornate FAI a Napoli

Tenuta Pino dei Monaci, Anacapri, Napoli;

Banca Stabiese, Castellammare di Stabia, Napoli;

Stabilimento Militare Produzione Cordami – Agenzia Industrie Difesa, Castellammare di Stabia, Napoli;

Baia di Ieranto, Massa Lubrense, Napoli;

Paesaggio Rurale e Semi Antichi, Cimitile, Napoli;

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università Federico II, Napoli;

Real Albergo dei Poveri, Napoli;

Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica, Napoli;

Università Federico II – Complesso San Giovanni, Napoli;

Cappella di Santa Lucia, Vico Equense, Napoli.

Giornate Fai a Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Borgo di Bagnoli Irpino, Avellino;

Borgo di Montemarano, Avellino;

Giardino del Mago – Complesso di Santa Sofia, Benevento;

Rocca dei Rettori, Benevento;

Camera di Commercio, Benevento;

Chiesa delle Anime del Purgatorio, Aversa, Caserta;

Chiesa di San Domenico, Aversa, Caserta;

Chiesa di Santa Maria della Pietà, Aversa, Caserta;

Chiesa di San Giovanni Battista Savignano, Aversa, Caserta;

Chiesa di San Rocco, Aversa, Caserta;

Castello di Carlo V, Capua, Caserta;

Quartiere Costantinopoli – Chiesa di San Giovanniello e Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, Aversa, Caserta;

Chiesa della SS. Annunziata, Capua, Caserta;

Fortificazioni, Capua, Caserta;

Reale Sala d’Armi, ex Chiesa di Sn Giovanni delle Monache, Capua, Caserta;

Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento, Caserta;

Masseria delle Sorgenti – Oasi Fai Ferrarelle, Riardo, Caserta;

Palazzo Santa Maria, Camerota, Salerno;

Parco Archeologico di Paestum, Capaccio, Salerno;

Biblioteca Provinciale, Salerno;

Aula Cultuale di Palazzo Pedace, Salerno;

Biblioteca Comunale di Salerno;

Liceo Classico Torquato Tasso – La Biblioteca, Salerno;

Biblioteca dell’Archivio Storico Comunale di Salerno;

Convitto Nazionale Tasso, Salerno.