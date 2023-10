Torna in scena a partire dal 15 ottobre 2023, al Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli, lo spettacolo de I Tableaux Vivants che farà letteralmente rivivere i soggetti delle opere più iconiche di Caravaggio. La stessa rappresentazione sarà poi dedicata ad Artemisia Gentileschi.

Tableaux Vivants al Donnaregina di Napoli: da Caravaggio a Gentileschi

Sotto gli occhi degli spettatori ben 23 tele del celebre Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio – il grande pittore italiano molto attivo anche nella città partenopea – andranno a ricomporsi attraverso i corpi degli attori, l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate.

Lo spettacolo dei Tableaux Vivants consiste proprio nel rendere “vivo” un quadro grazie alla presenza di uno o più attori, opportunamente mascherati, che rappresentano la scena trasformandosi in un quadro vivente, senza muoversi né parlare per tutta la durata della visione.

Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius. In scena: Chiara Kija, Maria Giovanna La Greca, Elena Fattorusso, Andrea Fersula, Rocco Giordano, Fiorenzo Madonna, Alessio Sica, Antonio Stoccuto. Di seguito le date degli spettacoli: 15 ottobre ore 10:30; 19 novembre ore 12:00; 17 dicembre ore 10:30; 28 dicembre ore 18:30 -20:00.

La stessa modalità di rappresentazione sarà riservata all’artista Artemisia Gentileschi, prima pittrice donna della storia, molto legata alla città di Napoli. I suoi quadri rivivranno attraverso la pittura impressa negli occhi degli attori per poi essere restituita dai loro corpi, in un processo di creazione costante. Queste le date degli spettacoli: 15 ottobre alle 12:00; 19 novembre alle 10:30; 17 dicembre alle 12:00.

Sia per i Tableaux Vivants di Caravaggio che per quelli di Artemisia Gentileschi, i biglietti sono acquistabili online, sul sito del Donnaregina, e i prezzi partono da 15 euro. Nel costo del ticket è compresa anche la visita al Complesso Monumentale.