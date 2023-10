Sagre, concerti, passeggiate e visite gratis in luoghi da sogno: gli eventi del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 13, 14 e 15 ottobre 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi del 13, 14 e 15 ottobre

Giornate FAI d’Autunno. Il 14 e il 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, uno degli eventi più attesi ed amati che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con l’apertura eccezionale di oltre 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti, con tante meraviglie da visitare anche a Napoli e in tutta la Campania. L’ingresso ai siti che rientrano nell’iniziativa è gratis ma è possibile effettuare una donazione per sostenere l’ente, anche a partire da soli 3 euro.

Visita alle Sorgenti Ferrarelle gratis. Il 14 ottobre Ferrarelle accoglie i visitatori nel Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2023. Un luogo unico al mondo che rappresenta non solo un’eccellenza a livello naturalistico ma anche un esempio vincente di azienda bioagricola con la Masseria delle Sorgenti.

Treno delle Mongolfiere. Dal 13 al 15 ottobre 2023 torna l’atteso appuntamento con il Sannio Express, il cosiddetto Treno delle Mongolfiere nonché uno splendido esemplare di convoglio storico, che in occasione della 35esima edizione del Festival Internazionale delle Mongolfiere regalerà ai passeggeri un suggestivo viaggio da Napoli Centrale a Fragneto Monforte (Benevento) e viceversa.

Piano City Napoli 2023. Dal 12 al 15 ottobre 2023 torna Piano City Napoli 2023, il Festival Internazionale del pianoforte che si terrà in alcuni dei luoghi più belli del Napoletano con oltre 100 concerti, 33 house concert e 300 pianisti tra professionisti, appassionati e studenti. Quasi tutti gli eventi sono ad ingresso gratis fino ad esaurimento posti.

Raduno auto di lusso alla Reggia di Caserta. Il 15 ottobre in viale Dohuet, dove sorge la maestosa Reggia di Caserta si terrà il grande raduno della Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa, che consentirà a tutti di ammirare oltre 70 auto di lusso, tra Lamorghini e Ferrari: l’ingresso è gratis.

Visite a Palazzo Vallelonga. Prosegue l’impegno in ambito sociale e culturale della BCP, la Banca di Credito Popolare fondata a Torre del Greco che ha aderito al progetto E’ Cultura! lanciando una serie di iniziative con l’apertura straordinaria di Palazzo Vallelonga nella giornata del 14 ottobre 2023.

Tableaux Vivants al Complesso Donnaregina. Torna in scena a partire dal 15 ottobre 2023, al Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli, lo spettacolo de I Tableaux Vivants che farà letteralmente rivivere i soggetti delle opere più iconiche di Caravaggio. La stessa rappresentazione sarà poi dedicata ad Artemisia Gentileschi.

Notte Sacra a Torre del Greco. Torre del Greco celebra il quinto anniversario dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano. I festeggiamenti il 14 e 15 ottobre nell’ambito della Notte Sacra, la manifestazione organizzata proprio per omaggiare il santo con un programma che coinvolge sia il centro storico che la periferia con degli itinerari ideati sulle orme del preveto faticatore.

Sentiero nel bosco alla Reggia di Caserta. Sabato 14 ottobre 2023 la Reggia di Caserta regala un nuovo suggestivo percorso tra natura e paesaggi mozzafiato: i visitatori potranno, infatti, prendere parte alla passeggiata dal Bosco di San Silvestro all’Acquedotto Carolino fino al Torrione della Cascata del Parco Reale. La partecipazione è gratis, previa prenotazione.

Sagra della Castagna di Serino. Dal 13 al 15 ottobre 2023 torna la Sagra della Castagna di Serino, la più antica d’Irpinia dedicata al celebre frutto autunnale che, nel 2018, ha ottenuto il marchio IGP confermandosi tra i prodotti agricoli e alimentari d’eccellenza. Si tratta di uno degli eventi più attesi dall’intera popolazione che si tiene nel suggestivo borgo di Serino in provincia di Avellino, facilmente raggiungibile da Napoli, Caserta e Salerno.

Terra delle Zucche e fiabe. Dal 7 ottobre all’1 novembre 2023 all’Oasi Vivinatura di Lago Sele (Eboli) torna La Terra delle Zucche, uno degli eventi dedicati all’autunno e ad Halloween firmato Ma dove vivono i cartoni di Aurora Manuele. Per tutti i weekend del mese, la splendida area naturalistica da un lato sarà popolata dai personaggi più amati delle fiabe, dall’altro riprodurrà l’atmosfera tipica dell’Oktoberfest, la festa tedesca della birra più famosa al mondo.

Il mondo delle zucche a Napoli. Dal 29 settembre al 5 novembre nei padiglioni della Mostra d’Oltremare prenderà vita il fantastico mondo delle zucche con Fuori di Zucca, uno degli eventi più attesi del periodo, giunto alla sua terza edizione, nonché primo Pumpkin Patch di Napoli che riprende la celebre tradizione americana.

Fiabe d’Autunno. Torna Fiabe d’Autunno, la rassegna di spettacoli dedicati alle storie più amate dai bambini che andranno in scena nello splendido scenario dell‘Orto Botanico di Napoli, con un ricco cartellone di appuntamenti in programma fino al 19 novembre 2023.

Cioccolateano. Cioccolateano, la grande festa del cioccolato artigianale, torna a Teano (Caserta) nel weekend del 14 e 15 ottobre 2023. Si tratta di uno degli eventi più amati dai golosi che potranno non solo assaggiare svariate prelibatezze ma anche assistere a spettacoli e show imperdibili. L’ingresso è gratis.

Living Dinosaurs. Ancora un mese per vivere la magia dell’era giurassica con Living Dinosaurs, la mostra più grande d’Europa dedicata ai dinosauri, allestita nei Giardini di Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, che resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 novembre 2023.

Il giardino delle zucche. Dal 22 settembre 2023 a Pignataro Maggiore (Caserta) riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche più grande d’Europa, ideato da Emily Turino e giunto ormai alla sua settima edizione. Il grande, dopo il grande successo dell’edizione 2022, parco resterà aperto fino al primo novembre.

Balloon Museum. Dopo le tappe a Madrid, Parigi, Milano e Roma il Balloon Museum fa tappa a Napoli regalando ai visitatori un’esperienza multisensoriale senza precedenti tra opere dalle forme inaspettate e spazi immersi da palloni di ogni tipo che inonderanno i padiglioni della Mostra d’Oltremare a partire da settembre.

Love Museum. La straordinaria mostra immersiva famosa in tutto il mondo, dedicata all’amore in tutte le sue forme, sbarcherà nella citta partenopea dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, inondando di colori e magia le splendide sale di Palazzo Fondi.