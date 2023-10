Bacoli si trasforma nell’antica Roma per 2 giorni: cavalieri, danze e lotte tra gladiatori

Un weekend all’insegna della storia a Bacoli, in provincia di Napoli, dove nelle giornate di sabato e domenica, 14 e 15 ottobre, si terrà la rievocazione storica d’epoca romana più importante di sempre, tra sfilate di gladiatori, cavalieri e antiche danze. A renderlo noto, tramite social, è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

L’antica Roma a Bacoli: tra gladiatori, cavalieri e danze

“Dal Colosseo a Bacoli. Stiamo per ospitare oltre 70 tra gladiatori e cavalieri per la più importante rievocazione storica d’epoca romana mai avvenuta nella nostra città. Sfilerà in strada la Classis Misenensis, riproducendo i fasti dell’Impero Romano” -ha esordito il primo cittadino.

Si parte oggi, 14 ottobre, dalle ore 12:00 con una prima sfilata nel centro storico di Bacoli. Si prosegue nel pomeriggio tra gli spazi della splendida Villa Ferretti e il parco pubblico recentemente intitolato a Peppino Impastato dove sarà possibile assistere a spettacolari combattimenti tra gladiatori, esibizioni di cavalieri e danzatori.

Sfilate, balli e lotte tra gladiatori si ripeteranno nella giornata di domenica, 15 ottobre, da piazza Marconi fino alla Villa Comunale. Per ben due giorni, dunque, Bacoli si trasformerà in una sorta di piccola Roma dell’antichità, facendo rivivere la magia di quel tempo passato.

“Lo facciamo in un tempo speciale, a distanza di 2000 anni falla nascita di Plinio il Vecchio. Sarà una coinvolgente manifestazione culturale in onore del famoso Praefectus Classis della più potente armata navale disposta da Roma sul Mediterraneo occidentale. In questo modo, con la straordinaria partecipazione di rievocatori in costume, riporteremo in vita la storia di questi luoghi e di Misenum in particolare“ – ha continuato il sindaco.

“E’ un evento che vogliamo riproporre sempre, per ricordare chi siamo stati. La grandezza di Roma parte e cresce anche da qui. Ringrazio quanti rendono possibile questa iniziativa così importante per Bacoli. Ringrazio l’assessore alla cultura Mariano Scotto di Vetta. Insieme è tutto più bello. Un passo alla volta” – ha concluso.