Open House, 3 giorni di visite gratis nei luoghi più belli di Napoli: tutti i siti aperti

Dal 20 al 22 ottobre 2023 torna l’appuntamento con Open House Napoli, il festival completamente gratuito che in un unico weekend di visite guidate apre le porte della città per accogliere il pubblico in siti straordinari, luoghi di grande valore architettonico, spesso inaccessibili.

Open House Napoli 2023: i luoghi da visitare gratis nel weekend

Si susseguiranno 3 giornate di meraviglia e scoperta, con oltre 150 esperienze per una edizione ricca di appuntamenti che si snoderanno in tutta Napoli e provincia. Il tutto reso possibile dalla passione di oltre 300 volontari e di chi mette generosamente a disposizione dei visitatori i propri spazi per far conoscere la storia e l’anima dell’architettura della città partenopea.

Il programma dell’edizione 2023 è reso ancor più ricco dalla novità del venerdì: un giorno in più per visite e percorsi, con talk show sui temi centrali nel dibattito sull’architettura e le trasformazioni urbane in atto in città, oltre all’OHN Kids con attività e laboratori dedicati ai bambini.

Dal 20 al 22 ottobre, in base alle date e gli orari indicati dai singoli siti, sarà dunque possibile ammirare alcune delle chiese più belle di Napoli, palazzi storici, hotel di lusso oltre alle meravigliosi stazioni partenopee, banche, biblioteche e musei d’eccezione.

Per prendere parte alle visite gratuite non c’è bisogno di acquistare alcun biglietto, basta semplicemente registrarsi sul sito ufficiale dell’iniziativa ed effettuare la prenotazione all’itinerario di proprio interesse.

Open House Napoli: la lista dei siti da visitare gratis