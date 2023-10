La Sagra della Castagna di Serino è un successo: 70 mila presenze in 3 giorni

Si è conclusa la scorsa domenica la 46esima Sagra della Castagna IGP di Serino rivelandosi un vero successo: a margine dell’evento sono, infatti, circa 70 mila le presenze registrate, con fiumi di persone che hanno affollato le strade del borgo in provincia di Avellino per tre serate.

La Sagra della Castagna di Serino è un successo: 70 mila presenze

La kermesse dedicata alla castagna più antica d’Irpinia che, nel 2018, ha ottenuto il marchio IGP, anche quest’anno ha attirato l’attenzione di cittadini, visitatori e turisti attestandosi tra gli eventi di maggiore successo legati al celebre frutto autunnale.

Non solo castagne di alta qualità ma anche tante altre prelibatezze sono state preparate sul posto per deliziare anche i palati più esigenti, il tutto in una suggestiva atmosfera, allietata da esibizioni live, visite guidate, mostre e tante altre iniziative previste dal ricco programma.

“Sentiamo il bisogno di ringraziare veramente tutti ma soprattutto le migliaia di persone, provenienti da tutta la Regione Campania e dalle Regioni limitrofe, che in questi giorni hanno visitato Serino in occasione della Sagra della Castagna IGP” – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Serino, Michele De Cristofaro.

“Confessiamo che siamo stati oberati da un grande lavoro che ci ha consentito di tenere aperti oltre 80 stand, di distribuire migliaia di pasti, di gestire decine di spettacoli musicali, contest, visite guidate e percorsi naturalistici. La Sagra della Castagna è diventata l’occasione per mettere in scena un rito collettivo fortemente identitario, che valorizza l’economia locale e rende Serino famosa nel mondo“.

“Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale di Serino, alle associazioni, ai commercianti, agli imprenditori, gli sponsor e tutti i volontari che si sono spesi con sacrificio e abnegazione. La Pro Loco Serino, dopo un anno di lavoro, è felice di portare a casa un risultato straordinario“.

“Non sono mancate le difficoltà e gli imprevisti ma ciò ha reso tutto più autentico e vero. Da oggi siamo già al lavoro per la prossima edizione e, grazie ai vostri suggerimenti, faremo ancora meglio“ – ha concluso.