La Processione dei Frati Morti a Napoli: le Anime Perse vagano nel centro storico

La Processione dei Frati Morti e delle Anime Perse nel centro antico di Napoli. Sabato 11 novembre 2023 (inizio alle 10.30) torna l’evento che ha come scopo il recupero delle memorie storiche e culturali meridionali, legate al Culto dei Morti ed alle antiche leggende natalizie che intorno a questo tema sono ancora vive nella memoria degli anziani, ma che trova un riscontro anche nel Presepe popolare napoletano. Una manifestazione che rientra nell’alveo del Natale Lungo Partenopeo.

La Processione dei Frati Morti e delle Anime Perse: il significato

La “processione”, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, non ha valenza liturgica perché consistente nella attualizzazione, della devozione popolare per il Culto dei Morti. Una risposta culturale ed “identitaria” al fenomeno commerciale ma con tratti di “esoterismo” di Halloween che da qualche anno ha preso piede anche nel nostro Paese ma che è del tutto estraneo alla nostra cultura.

La processione fa infatti riferimento ad una delle tante leggende popolari legate al Natale e che vede protagonisti le figure di frati incappucciati che, nella Notte dei Morti, si manifestano al mondo dei Vivi per recitare preghiere a suo tempo negate. Il simbolismo è quello del “passaggio” tra i due mondi e della Speranza di Salvezza ed infatti, in molti presepi popolari napoletani, le figure dei “frati morti” sono raffigurate nell’atto di attraversare un ponte.

Il percorso della processione

La Processione dei Frati Morti è organizzata dall’associazione I Sedili di Napoli ed è dunque legata ad antiche leggende natalizie. Il corteo sarà aperto dalle Zampogne tipiche e dai Pulcinelli di Abruzzo. Il percorso: Archivio di Stato uscita Vico Monte di Pietà, via San Biagio dei Librai, Piazza San Domenico Maggiore, Vico San Domenico Maggiore, Piazza Miraglia, via Tribunali, via San Gregorio Armeno, Vico Santa Luciella e rientro all’ Archivio di Stato per il finale con danze popolari e ballo di Corte. Al termine in piazzetta del Grande Archivio scambio dei doni con musiche e danze popolari.

