Halloween al Maschio Angioino: 3 giorni di visite tra miti e mistero del coccodrillo

Si avvicina la festa di Halloween e la città di Napoli lancia tre appuntamenti d’eccezione, alla scoperta delle meraviglie del Maschio Angioino: nelle giornate di lunedì 30, martedì 31 ottobre e sabato 4 novembre si terrà l’avvincente e “terrificante” caccia al tesoro nel castello simbolo della città partenopea.

Caccia al tesoro di Halloween al Maschio Angioino di Napoli

Torna a Castel Nuovo – uno dei siti più belli della città meglio conosciuto come Maschio Angioino – la caccia al tesoro di Halloween dedicata al divertimento dei più piccoli. Un emozionante percorso che parte dal mistero del coccodrillo, che da secoli affascina intere generazioni, per regalare a tutti una indimenticabile esperienza tra i miti e le leggende della città partenopea.

LEGGI ANCHE

Al porto di Napoli arriva la Nave Fantasma: l’attrazione da brividi per adulti e bambini

Il Mondo delle Zucche tra le meraviglie dell’Orto Botanico di Napoli: l’ingresso è gratis

Apre il Mondo delle Zucche, il primo Pumpkin Patch di Napoli: tra natura e divertimento

Ai bambini, singoli o in gruppo, saranno forniti tutti gli strumenti utili per superare prove di abilità, ostacoli e peripezie, dunque bussole, mappe e tanti altri materiali che porteranno con sé al termine dell’evento come ricordo della loro incredibile avventura.

Halloween al Maschio Angioino di Napoli: orari e prezzi

Sarà possibile partecipare alla caccia al tesoro il 30 e 31 ottobre alle 16 e alle 17 oppure il 4 novembre alle 12 e alle 17. L’appuntamento è a Castel Nuovo, in via Vittorio Emanuele III, è necessario presentarsi sul posto almeno 15 giorni prima della visita. La durata del percorso è di circa 50 minuti.

Il costo del biglietto è di 10,90 per i bambini dai 6 anni in poi. I piccoli visitatori saranno accolti all’ingresso del castello. Per i genitori o gli adulti che vogliono prendere parte alla visita come accompagnatori, dovranno munirsi di un biglietto del costo di 6,90 euro.