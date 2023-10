Tra posti da sogno gratis e abbuffate di cibo: gli eventi del weekend a Napoli e dintorni

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi del 20, 21 e 22 ottobre

Open House Napoli. Dal 20 al 22 ottobre 2023 torna l’appuntamento con Open House Napoli, il festival completamente gratuito che in un unico weekend di visite guidate apre le porte della città per accogliere il pubblico in siti straordinari, luoghi di grande valore architettonico, spesso inaccessibili.

Giornate dell’Arte a Napoli e in Campania. Dal 19 al 29 ottobre 2023 torna Art Days – Napoli Campania, il primo grande festival diffuso e collettivo dedicato all’arte contemporanea che permetterà a cittadini e turisti di prendere parte ad inaugurazioni, mostre, eventi, talk, workshop e tante altre iniziative previste dal ricco programma. Tra i prestigiosi enti coinvolti il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la Reggia di Caserta, Gallerie Nazionali – Napoli.

Il mondo delle zucche a Napoli. Dal 29 settembre al 5 novembre nei padiglioni della Mostra d’Oltremare prenderà vita il fantastico mondo delle zucche con Fuori di Zucca, uno degli eventi più attesi del periodo, giunto alla sua terza edizione, nonché primo Pumpkin Patch di Napoli che riprende la celebre tradizione americana.

Il fantastico mondo delle zucche gratis. Domenica 22 ottobre 2023, dalle 9 alle 16:30, Il Fantastico Mondo delle Zucche accoglierà grandi e piccini all’Orto Botanico di Napoli, con un’apertura straordinaria a tema e ad ingresso gratis.

Labirinto Infestato. Sono iniziati i “weekend del terrore” al Giardino delle Zucche più grande d’Europa, il celebre Pumpkin Patch di Pignataro Maggiore (Caserta) ideato da Emily Turino che in occasione della festa di Halloween ha inaugurato il Labirinto di Mais Infestato, il percorso da brividi, primo in Italia, che accoglierà i più temerari fino al primo novembre 2023.

Mostra virtuale gratis su Picasso. Dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024 è in corso all’Archivio di Stato di Napoli Pasión Picasso, la mostra immersiva sul grande pittore spagnolo che, sfruttando le potenzialità della tecnologia e del digitale, farà sentire i visitatori “immersi” nei suoi quadri. L’ingresso è gratis.

Il Calendario delle Spose. Cavalcando l’onda del successo degli scorsi eventi dedicati al mondo dei matrimoni e della moda, Il Calendario delle Spose lancia l’undicesimo dei venti fashion show del 2023: l’appuntamento è il 22 ottobre Al Chiar di Luna, hotel e ristorante di Monte di Procida, per una speciale wedding night con tante nuove idee e sconti per le coppie di futuri sposi. Anche stavolta, come sempre, l’ingresso è gratis.

Festa della Mela Annurca. Dal 20 al 22 ottobre a Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta, torna la Festa della Mela, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla popolazione, dedicato al gustoso frutto e soprattutto alla specialità della mela annurca.

Chocoland a Salerno. Dal 19 al 22 ottobre, la grande fiera del cioccolato artigianale inonderà di prelibatezze il lungomare Trieste S. Teresa di Salerno con tanti stand di dolci e cioccolato, laboratori, show cooking, animazione per bambini e spettacoli.

Fiabe d’Autunno. Torna Fiabe d’Autunno, la rassegna di spettacoli dedicati alle storie più amate dai bambini che andranno in scena nello splendido scenario dell‘Orto Botanico di Napoli, con un ricco cartellone di appuntamenti in programma fino al 19 novembre 2023.

La Terra delle Zucche. Dal 7 ottobre all’1 novembre 2023 all’Oasi Vivinatura di Lago Sele (Eboli) torna La Terra delle Zucche, uno degli eventi dedicati all’autunno e ad Halloween firmato Ma dove vivono i cartoni di Aurora Manuele. Per tutti i weekend del mese, la splendida area naturalistica da un lato sarà popolata dai personaggi più amati delle fiabe, dall’altro riprodurrà l’atmosfera tipica dell’Oktoberfest, la festa tedesca della birra più famosa al mondo.

Living Dinosaurs. Ancora un mese per vivere la magia dell’era giurassica con Living Dinosaurs, la mostra più grande d’Europa dedicata ai dinosauri, allestita nei Giardini di Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, che resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 novembre 2023.

Il giardino delle zucche. Dal 22 settembre 2023 a Pignataro Maggiore (Caserta) riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche più grande d’Europa, ideato da Emily Turino e giunto ormai alla sua settima edizione. Il grande, dopo il grande successo dell’edizione 2022, parco resterà aperto fino al primo novembre.

Balloon Museum. Dopo le tappe a Madrid, Parigi, Milano e Roma il Balloon Museum fa tappa a Napoli regalando ai visitatori un’esperienza multisensoriale senza precedenti tra opere dalle forme inaspettate e spazi immersi da palloni di ogni tipo che inonderanno i padiglioni della Mostra d’Oltremare a partire da settembre.

Love Museum. La straordinaria mostra immersiva famosa in tutto il mondo, dedicata all’amore in tutte le sue forme, sbarcherà nella citta partenopea dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, inondando di colori e magia le splendide sale di Palazzo Fondi.