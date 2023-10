Meraviglia a Napoli: visite gratis al Deposito degli arredi d’epoca di Palazzo Reale

Dopo la sua prima apertura in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Deposito Foriera del Palazzo Reale di Napoli riapre al pubblico con 4 visite guidate gratis nella giornata di sabato 21 ottobre, in occasione della quinta edizione di Open House.

Open House Napoli, gratis al Deposito Foriera di Palazzo Reale

Dal 20 al 22 ottobre si terrà il grande festival partenopeo che in un unico weekend aprirà le porte della città per accogliere il pubblico in straordinari siti, luoghi di grande valore architettonico, spesso inaccessibili. Tra questi il celebre palazzo napoletano che consentirà agli ospiti di visitare le stanze in cui sono conservati oltre 800 pezzi di arredi ottocenteschi.

Il Deposito è situato al di sotto del Cortile del Belvedere, negli spazi anticamente adibiti al servizio alla Marina e all’epoca collegati alla sottostante darsena militare. In seguito furono utilizzati come magazzino e luogo dove venivano depositati i dipinti. Attualmente lo spazio è occupato da arredi ottocenteschi, provenienti prevalentemente dalle sale che oggi ospitano la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.

Nel corso delle visite, totalmente gratuite, i visitatori saranno accompagnati dal personale del Museo e i volontari di Open House Napoli, cogliendo l’opportunità di visitare ambienti solitamente non accessibili, attraverso la suggestiva scala ellittica di piperno che originariamente conduceva all’attuale via Acton, sul luogo dell’antico Arsenale.

Le visite sono organizzate in 4 turni: la mattina alle ore 10 e alle 11:30, il pomeriggio alle 15 e alle 16:30. Per partecipare basta effettuare la prenotazione sul sito ufficiale di Open House Napoli. Il Deposito Foriera continuerà ad essere occasionalmente visitabile nei prossimi mesi, nell’ambito delle attività di valorizzazione volte ad ampliare l’offerta culturale al pubblico.