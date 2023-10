Sagra della Castagna e della Nocciola: 3 giorni di specialità e fiumi di vino paesano

Parte il 20 ottobre 2023 la decima edizione della Sagra della Castagna e della Nocciola che si terrà ad Avella, in provincia di Avellino, fino al 22 ottobre. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più importanti di tutta la bassa Irpinia che regalerà a cittadini e visitatori 3 giorni di gusto e divertimento.

Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella: menù e spettacoli

Il centro storico di Avella è pronto ad accogliere le tipiche prelibatezze irpine tra piatti locali a base di noci, nocciole, castagne, porcini e cinghiale. Il tutto accompagnato da ottimo vino, birra artigianale o industriale oltre alle classiche bevande.

Gli stand culinari sono aperti anche a pranzo il sabato e la domenica, a partire dalle ore 12:00, con possibilità per gli ospiti di degustare il pasto in piazza Municipio, davanti al Palazzo Ducale, e in piazza Convento, davanti al convento dei francescani, stando comodamente seduti e assaggiando le specialità del posto allietati da musica folk e gruppi itineranti.

Non mancherà l’occasione di ammirare le meraviglie del luogo, andando alla scoperta dei gioielli di questa meravigliosa “Città D’Arte” salendo a bordo di un trenino: dall’Anfiteatro Romano al Castello Normanno passando per le Tombe Romane, il Palazzo Ducale, il Chiosco Convento Frati Minori, il Museo Immersivo Archeologico, il centro storico.

Ricco anche il cartellone d’intrattenimento per grandi e piccini. Diversi gruppi popolari si esibiranno nel corso dell’evento come La Torre di Babele, ‘A paranza do tramuntano, Battista e la tarantella Montemaranese, I ragazzi della Tammorra. Per i più piccoli si terrà lo spettacolo itinerante Bosco in Festa. Ci sarà anche la possibilità di effettuare escursioni a cavallo.

Il menù della Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella

Primi: linguine noci e alici; pennette ai funghi porcini; pennette al ragù di cinghiale; pasta con farina di castagne e funghi porcini; fagiolata con cotechino paesano.

Panini: salsiccia e contorno; cotechino alla brace e contorno; fettina di maiale e contorno.

Secondi, zuppe e cuoppi: arrosticini pecora/castrato; zuppa di castagne fagioli e porcini; caciocavallo impiccato; caciocavallo impiccato al tartufo; caciocavallo all’aglio orsino; cuoppo di polpette e patatine; vaschetta patatine.

Castagne: cuoppo di caldarroste del Partenio; castagne bollite del Partenio; castagne del prete 1/2 kg.

Dolci: cassata avellana; tronchetto nocciola coryllus avellana; tronchetto castagne del Partenio.

Bevande: bottiglia aglianico/falanghina irpino; bicchiere di vino aglianico irpino; birra alla spina; lattina aranciata/coca cola; bottiglia acqua.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook dedicata alla Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana.