Festa del Torrone e del Croccantino: 6 giorni di dolci e spettacoli a ingresso gratis

Torna la Festa del Torrone e del Croccantino che si terrà a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, per ben due weekend consecutivi: dal 7 al 10, 16 e 17 dicembre 2023. Si tratta di uno degli eventi enogastronomici più importanti del Sannio, tra le più importanti vetrine dell’intera Campania per la promozione del territorio.

Festa del Torrone e Croccantino: 6 giorni di dolci a ingresso gratis

La grande festa, giunta alla sua XX edizione, celebra il torrone Baci e il tipico dolce locale, il torroncino di San Marco dei Cavoti, realizzato con mandorle, nocciole e zucchero, avvolti in un finissimo involucro di cioccolato fondente.

Grazie ai pionieri della dolcezza beneventani, oggi San Marco dei Cavoti conta ben nove laboratori che, fra la tradizione del torrone Baci e del Croccantino, in forma classica o nelle sue numerose varianti, continuano a riscuotere conferme in Italia e all’estero.

Per ben 6 giorni sarà possibile immergersi a pieno nelle tradizioni e nei sapori inconfondibili della nostra terra, facendo visita ad uno dei borghi più belli e suggestivi del beneventano, regalandosi, allo stesso tempo, momenti di puro divertimento.

Sarà possibile gustare non solo il classico croccantino ma anche le versioni più innovative del prelibato dolce: al limone, all’arancia, cocco, menta, caffè, pistacchio e così via. Non mancherà il torroncino morbido, particolarmente amato al gusto gianduia, e tante altre specialità golose.

Una vetrina dolciaria che comprende anche: pasticceria fresca con cassatine, cannoli, paste farcite di crema; pasticceria secca tra pasta di mandorle e pasta reale; cioccolateria con tartufi, baci. cioccolatini ripieni, frutta secca ricoperta e mustacciuoli.

Si parte giovedì 8 dicembre alle 12 con la benedizione e inaugurazione della festa in piazza Risorgimento. Seguirà la Parata delle Majorette per le vie del paese e nel pomeriggio si esibirà il gruppo folk A Funtanella. Nel centro storico, dalle 18, sarà possibile ammirare il Presepe vivente, ascoltare le Melodie di Natale degli zampognari e far visita alla mostra Natale in cartolina. Alle 20:30 spettacolo live del gruppo Voglia d’Estate.

Il 9 dicembre e 10 dicembre si susseguiranno show cooking, presepe vivente, esibizione degli zampognari. Per le esibizioni serali ci saranno rispettivamente il gruppo Vale&Gilda e i Free Rolling and J. Domenica 11 dicembre spazio al Megacroccantino che sarà realizzato in piazza Risorgimento.

Sabato 17 dicembre tra gli ospiti d’eccezione ‘A Paranza r”o Lione con lo spettacolo Con la pietra nera – Voci del popolo contadino e il Gruppo Ballo Mania. Per la serata conclusiva del 18 dicembre tornerà la Parata delle Majorette, alle 16 si terrà lo spettacolo dei burattini e alle 19 la Serata di Balletto. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale dell’evento.