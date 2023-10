Castel Capuano, la meraviglia di Napoli apre al pubblico: visite straordinarie gratis

Torna Il Castello Rivelato, uno degli eventi promossi dal Comune di Napoli, giunto alla sua seconda edizione, che consentirà a cittadini e turisti di visitare le meraviglie di Castel Capuano, accedendo al gioiello partenopeo con ingresso gratis. Il ciclo di aperture straordinarie prenderà il via dal 28 ottobre, proseguendo fino al 2 dicembre 2023.

Visite gratis a Castel Capuano: meraviglia di Napoli

L’iniziativa rende eccezionalmente accessibili i tesori d’arte di Castel Capuano, dopo il grande successo riscosso con la prima edizione de Il Castello Rivelato. Le sale del maniero normanno, dunque, rimaste aperte solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie, fino ai primi di dicembre potranno essere ammirate da tutti, liberamente.

Lanciate dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite si svolgeranno nelle giornate di sabato, con partenza alle ore 9:30, 11:30 e 12:30 dall’ingresso principale, situato in via Concezio Muzii, 2 (lato via Tribunali).

Per ogni turno sarà consentito l’accesso a 25 persone che avranno modo di esplorare gli ambienti del castello e di apprezzarne il valore storico, architettonico e artistico grazie alla presenza di accademici ed esperti, nel ruolo di ciceroni per l’occasione. La partecipazione è completamente gratuita, basta semplicemente prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite.

La storia di Castel Capuano di Napoli

Castel Capuano è, dopo il Castel dell’Ovo, il più antico castello di Napoli. Di origine normanna, è situato allo sbocco dell’attuale via dei Tribunali ed è stato sede della sezione civile e penale del tribunale di Napoli (oggi al Centro direzionale). È sede operativa della Scuola Superiore della Magistratura dal 15 maggio 2023. Deve il suo nome al fatto di essere ubicato a ridosso di Porta Capuana, che si apre sulla strada che conduceva all’antica Capua.

RIEPILOGO

Cosa: Il Castello Rivelato, visite gratis a Castel Capuano di Napoli;

Quando: dal 28 ottobre al 2 dicembre 2023, tutti i sabato;

Dove: Castel Capuano, ingresso via Concezio Muzii, 2.

Prenotazione: obbligatoria