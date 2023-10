Salerno Boat Show, gli yacht della Nautica Fusaro presenti al salone nautico dopo il premio a Cannes

Dopo aver vinto il Premio Absolute Top Dealer 2023, la Nautica Fusaro, storico operatore nautico campano con sede a Bacoli, esporrà le imbarcazioni di Absolute, De Antonio e FIM Yachts al Salerno Boat Show 2023 dal 1 al 5 novembre 2023. Giunti alla VII edizione del Salerno Boat Show, il grande salone espositivo organizzato dal prestigioso porto di Marina d’Arechi, è ormai diventato un’istituzione tra gli appassionati del panorama nautico, una vera e propria vetrina esclusiva per i cantieri navali e gli operatori nautici, i quali potranno esporre le loro imbarcazioni e presentare le novità di quest’anno.

Nautica Fusaro al Salerno Boat Show 2023

Il taglio del nastro per l’avvio dei lavori si terrà mercoledì 1° novembre alle ore 11.00 alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del presidente dell’Associazione industria nautica italiana, Saverio Cecchi, e di altre istituzioni locali e nazionali.

“Non potevamo mancare per questo altro importante evento, praticamente vicino casa nostra – commenta Giovanni Jacobsthal, imprenditore della Nautica Fusaro e socio di Antonio Vertechi – dopo le emozioni vissute al Cannes Yachting Festival seguito dalla prestigiosa premiazione, ed al Salone Nautico Internazionale di Genova, saremo presenti dal 1 al 5 novembre 2023, presso la Banchina di Riva nel Porto di Marina d’Arechi a Via Salvador Allende con i nostri Yacht, al servizio dei nostri clienti che potranno anche eseguire le prove in mare, in esclusiva per l’evento”.

Nautica Fusaro esporrà brand prestigiosi come Absolute, De Antonio e FIM Yacht

La Nautica Fusaro svolge le sue attività di vendita, riparazione, alaggio ed ormeggio per le imbarcazioni nella zona dei Campi Flegrei da oltre quarant’anni; quest’anno esporrà la best-seller della linea “Navetta”, l’Absolute Navetta 58, affiancata dall’Absolute 50 Fly, modello dal design più sportivo.

Verranno inoltre esposti i modelli walk-around del cantiere spagnolo De Antonio Yachts, D36 e D42, e le prestigiose imbarcazioni Made in Italy della FIM Yachts, Regina 470 e Regina 340.

INFO

Evento: Salerno Boat Show – Marina d’Arechi, Salerno

Quando: Dal 1 al 5 Novembre 2023

Orari: dalle 10 alle 18

Biglietto: ingresso libero

Nautica Fusaro

Tel: +39.0818689015

Contatti: Giovanni Jacobsthal +39.3356531185 – Antonio Vertechi +39.3356531180

Mail: info@nauticafusaro.com

Web: Nauticafusaro.com