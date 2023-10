Halloween gratis all’Orto Botanico di Napoli: immersi nel verde tra zucche e piante

Il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, l’Orto Botanico di Napoli accoglierà i visitatori riservando loro l’ingresso gratis e un percorso mozzafiato alla scoperta delle zucche e delle piante velenose.

Festa di Halloween all’Orto Botanico di Napoli: l’ingresso è gratis

Si tratta di una entusiasmante avventura di Halloween, tra le meraviglie dell’Orto Botanico, adatta a grandi e piccini. L’appuntamento è dalle 9:30 alle 16:30 di martedì 31 ottobre, con partenza al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti. L’ingresso è libero e gratuito per tutti, non occorre alcuna prenotazione.

Ad accogliere gli ospiti sarà un esperto dell’Orto che darà il via ad un tour informativo dedicato alle zucche e alle piante velenose. Tutti potranno toccare con mano la vasta biodiversità delle zucche, ognuna con caratteristiche uniche e coltivata per un determinato scopo, dalla cucina alla decorazione, esempio della straordinarietà della natura.

Allo stesso tempo, sarà possibile conoscere le insidie che si nascondono dietro le piante velenose che, contenendo sostanze chimiche tossiche, possono causare seri danni se ingerite, toccate o inalate. Il tutto in uno scenario unico al mondo, ammirando le meraviglie dell’Orto Botanico partenopeo.

In più all’oasi verde napoletana prosegue Fiabe d’Autunno, la rassegna di spettacoli dedicati alle storie più amate dai bambini che andranno in scena, con un cartellone ricco di spettacoli, fino al 19 novembre 2023. Per i prossimi appuntamenti dell’11, 12, 18 e 19 novembre, sarà rappresentata la storia de Il Popolo del Bosco di Giovanna Facciolo.

Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione al numero 327 0795871. Gli spettacoli sono riservati ad un massimo di 20 bambini. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro sia per i minori che per gli adulti che li accompagnano.