Halloween e Ognissanti tra Nave Fantasma, zucche e tante feste gratis: gli eventi a Napoli

Per chi ancora non non sa cosa fare ad Halloween e durante il ponte di Ognissanti, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere le festività nel modo migliore possibile. Di seguito l’elenco.

Halloween e Ognissanti a Napoli: gli eventi del 31 ottobre, 1 e 2 novembre

Uànema a Napoli. In vista della festa di Halloween e della celebrazione dei defunti, dal 28 ottobre al primo novembre a Napoli si terrà la seconda edizione di Uànema: Festa degli altri vivi, uno degli eventi pensati per riflettere sul tema della morte che prevede visite guidate gratis presso chiese ed ipogei in aperture straordinarie, serali e notturne ma anche spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche.

Nave Fantasma a Napoli. Il mese di ottobre è ormai alle porte e a Napoli già fervono i preparativi per una festa di Halloween indimenticabile: è in arrivo nel porto partenopeo la grande Nave Fantasma, pronta a regalare a grandi e piccini emozioni intense ed esperienze da brividi. Si tratta di uno degli eventi targati Ma dove vivono i Cartoni? di Aurora Manuele.

Halloween al Maschio Angioino. Si avvicina la festa di Halloween e la città di Napoli lancia tre appuntamenti d’eccezione, alla scoperta delle meraviglie del Maschio Angioino: nelle giornate di lunedì 30, martedì 31 ottobre e sabato 4 novembre si terrà l’avvincente e “terrificante” caccia al tesoro nel castello simbolo della città partenopea.

Halloween gratis all’Orto Botanico di Napoli. Il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, l’Orto Botanico di Napoli accoglierà i visitatori riservando loro l’ingresso gratis e un percorso mozzafiato alla scoperta delle zucche e delle piante velenose.

Palazzo Reale di Napoli aperto. Il Palazzo Reale di Napoli sarà eccezionalmente aperto mercoledì 1° Novembre per la festa di Ognissanti: il giorno di chiusura sarà spostato a giovedì 2, mentre nel weekend torna l’ingresso gratuito per la prima domenica del mese e per la Festa dell’Unità Nazionale.

Festa di Halloween a Bacoli. Una grande festa di Halloween a ingresso gratis per tutti si terrà a Bacoli, sul lungomare di Miliscola, il 31 ottobre 2023, a partire dalle ore 16 fino a tarda notte: una giornata di musica, spettacoli ed allegria per famiglie, bambini e ragazzi che potranno divertirsi ammirando un panorama d’eccezione. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Chocoland al Vomero. Dal 26 all’1 novembre 2023 in via Scarlatti al Vomero torna Chocoland, la grande fiera del cioccolato artigianale che quest’anno sarà arricchita da spettacoli e sorprese legate alla coincidenza con la festa di Halloween. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli amanti del dolce e che dedicherà ben due tappe alla città di Napoli: la seconda si terrà in piazza Municipio dal 15 al 19 novembre. L’ingresso è gratis.

Festa del cioccolato a Pompei. Dal 29 ottobre al primo novembre 2023 a Pompei torna Choco Italia in Tour, uno degli eventi più attesi dagli amanti del dolce che potranno prendere parte alla grande festa del cioccolato artigianale. L’appuntamento, anche quest’anno, è in piazza Bartolo Longo dalle 10 a mezzanotte. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Oktoberfest. Dal 27 al 31 ottobre 2023 torna l’Oktoberfest napoletano di Palma Campania, giunto alla seconda edizione, la grande festa dedicata alla birra e alle specialità bavaresi che si terrà all’interno del Parco delle Nuvole in via Tirone con un programma ricco di concerti e spettacoli, oltre a deliziosi menù per grandi e piccini

El Dia de Los Muertos. Dal 29 al 31 ottobre il Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) celebra Halloween con El Dia de los Muertos, la grande festa dei morti originaria del Messico. Per ben 3 giorni la piazza della grande area commerciale si trasformerà nello splendido e caratteristico paese dell’America del Nord inondando di colori ed allegria ogni angolo del centro.

Sagra della Castagna del Partenio. La Sagra della Castagna del Partenio al Borgo Castello di Cervinara, Avellino, dal 28 al 31 ottobre 2023. Torna anche quest’anno l’evento che, come di consueto, si tiene nell’ultimo fine settimana di ottobre dedicato alle castagna bionde del Partenio, la catena montuosa celebre per la sua bellezza ma anche per la capacità di donare prodotti della natura spettacolari come le nocciole di Avella ed appunto le castagne

Il mondo delle zucche a Napoli. Dal 29 settembre al 5 novembre nei padiglioni della Mostra d’Oltremare prenderà vita il fantastico mondo delle zucche con Fuori di Zucca, uno degli eventi più attesi del periodo, giunto alla sua terza edizione, nonché primo Pumpkin Patch di Napoli che riprende la celebre tradizione americana.

Labirinto Infestato. Sono iniziati i “weekend del terrore” al Giardino delle Zucche più grande d’Europa, il celebre Pumpkin Patch di Pignataro Maggiore (Caserta) ideato da Emily Turino che in occasione della festa di Halloween ha inaugurato il Labirinto di Mais Infestato, il percorso da brividi, primo in Italia, che accoglierà i più temerari fino al primo novembre 2023.

Il giardino delle zucche. Dal 22 settembre 2023 a Pignataro Maggiore (Caserta) riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche più grande d’Europa, ideato da Emily Turino e giunto ormai alla sua settima edizione. Il grande, dopo il grande successo dell’edizione 2022, parco resterà aperto fino al primo novembre.

La Terra delle Zucche. Dal 7 ottobre all’1 novembre 2023 all’Oasi Vivinatura di Lago Sele (Eboli) torna La Terra delle Zucche, uno degli eventi dedicati all’autunno e ad Halloween firmato Ma dove vivono i cartoni di Aurora Manuele. Per tutti i weekend del mese, la splendida area naturalistica da un lato sarà popolata dai personaggi più amati delle fiabe, dall’altro riprodurrà l’atmosfera tipica dell’Oktoberfest, la festa tedesca della birra più famosa al mondo.

Mostra virtuale gratis su Picasso. Dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024 è in corso all’Archivio di Stato di Napoli Pasión Picasso, la mostra immersiva sul grande pittore spagnolo che, sfruttando le potenzialità della tecnologia e del digitale, farà sentire i visitatori “immersi” nei suoi quadri. L’ingresso è gratis.

Living Dinosaurs. Ancora un mese per vivere la magia dell’era giurassica con Living Dinosaurs, la mostra più grande d’Europa dedicata ai dinosauri, allestita nei Giardini di Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, che resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 novembre 2023.

Balloon Museum. Dopo le tappe a Madrid, Parigi, Milano e Roma il Balloon Museum fa tappa a Napoli regalando ai visitatori un’esperienza multisensoriale senza precedenti tra opere dalle forme inaspettate e spazi immersi da palloni di ogni tipo che inonderanno i padiglioni della Mostra d’Oltremare a partire da settembre.

Love Museum. La straordinaria mostra immersiva famosa in tutto il mondo, dedicata all’amore in tutte le sue forme, sbarcherà nella citta partenopea dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, inondando di colori e magia le splendide sale di Palazzo Fondi.