Musica Sacra Festival, 7 concerti nelle chiese più belle di Napoli: l’ingresso è gratis

Parte il 3 novembre la seconda edizione del Napoli Musica Sacra Festival, uno degli eventi dedicati alla gloriosa Scuola Musicale Napoletana, proponendo una serie di concerti, a ingresso gratis, nelle chiese più belle della città.

Napoli Musica Sacra Festival: concerti gratis nelle chiese più belle

Il Festival nasce lo scorso anno con l’intento di esaltare e diffondere l’enorme repertorio musicale sacro, nato all’ombra del Vesuvio, che ancora oggi giace in gran parte nelle biblioteche e negli archivi, attendendo di ritornare a vivere in tutto il suo splendore.

Grazie alla kermesse, organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con l’Arcidiocesi e l’Associazione Discantus, queste musiche risuoneranno di nuovo nelle chiese della città e nei luoghi per le quali furono composte, in presenza di grandi musicisti, famosi in tutto il mondo.

Quest’anno sono 7 gli appuntamenti di Napoli Musica Sacra Festival, tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il primo spettacolo, Requiem pro defunctis, si terrà venerdì 3 novembre presso la Pontificia Basilica di San Giacomo.

Seguiranno Mater l’11 novembre, presso la Chiesa di San Ferdinando, e Ad maiorem dei gloria il 12 novembre alla Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo. Il 18 novembre è in programma Sacrae cantiones nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara e il 19 novembre il concerto intitolato Napoletani alle corti di Europa – Il secolo dei lumi si terrà nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello.

Ultimi due appuntamenti il 25 e 26 novembre con gli spettacoli Missa Solemnis e Tenebrae che andranno in scena, rispettivamente, alla Chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini e alla Basilica del Gesù Vecchio.