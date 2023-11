A Napoli torna la Fiera del Baratto e dell’Usato: tanti stand tra antiquariato e vintage

Il 25 e 26 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna la Fiera del Baratto e dell’Usato, uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza che, giunto alla sua 52esima edizione, continua a riscuotere grande successo.

Fiera del Baratto e dell’Usato alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del vintage e del retrò che, perdendosi tra i vari padiglioni, troveranno in mostra pezzi unici e senza tempo, spaziando dal collezionismo all’artigianato, dall’antiquariato al modernariato, passando per l’oggettistica, l’abbigliamento e il retrogaming.

Saranno oltre 650 gli spazi espositivi messi a disposizione dei visitatori che potranno ammirare insoliti e straordinari strumenti musicali, giradischi, spartiti, vinili, videocassette, videogiochi e console, bambole, capi d’abbigliamento e accessori vintage, fumetti e tanto altro.

“Quello che non ti piace o non ti serve più, può essere una grande risorsa per qualcun altro” – è questo il motto di Bidonville, l’associazione che da anni promuove la manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso per la cittadinanza partenopea. Un enorme successo dovuto alla grande affluenza di pubblico, al rapporto qualità/valore degli oggetti proposti e all’atmosfera di sicurezza e serenità che invade la location.

La fiera sarà visitabile nei giorni di sabato 25 e domenica 26 novembre dalle ore 10 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro ed è possibile acquistarlo sia online, tramite la piattaforma Webtic (con costo aggiuntivo di 1 euro per il servizio), oppure direttamente sul posto. I bambini sotto i 12 anni e le persone sopra i 70 anni entrano gratuitamente. Facendo il biglietto online si può scegliere di visitare la fiera in una delle due giornate ma non in entrambe. Per effettuare l’accesso alla Mostra sia di sabato che di domenica è necessario acquistare due biglietti.

