A 7 anni perde una gamba: un concerto per aiutare Angela con Finizio, Ricciardi e altri

L’8 novembre, alle ore 21, al Teatro Palapartenope di Napoli andrà in scena La magia del Natale si chiama Angela, il concerto di beneficenza che vedrà alternarsi sul palco Gigi Finizio, Franco Ricciardi e tanti altri artisti, uniti per sostenere la piccola Angela, la bambina napoletana di soli 7 anni che, a seguito di un incidente, ha perso una gamba.

L’evento avrà lo scopo non solo di raccogliere fondi per contribuire all’acquisto di funzionali ma costosissime protesi per lei ma anche di sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità e delle difficoltà che le famiglie sono costrette ad affrontare.

Concerto Palapartenope di Napoli: da Finizio a Ricciardi per aiutare una bimba

La piccola Angela ha subito l’amputazione della gamba a seguito di un terribile incidente avvenuto sulla terrazza di un ristorante, durante i festeggiamenti per la prima comunione del cugino. L’arto della bambina è stato schiacciato da una lastra di marmo, causandole un gravissimo trauma.

Angela ha sempre amato ballare e nuotare ma da allora non ha potuto più farlo: il suo sogno più grande è quello di ritornare a danzare e sentirsi libera in acqua. Da più di un anno utilizza una protesi standard ma per tornare alle sue passioni necessita di un supporto molto più costoso.

Le protesi che le consentirebbero di ballare, nuotare e muoversi liberamente hanno un costo elevatissimo e dovranno essere sostituite seguendo le diverse fasi della crescita, una circa ogni anno. Fino al completamento dello sviluppo, Angela avrà bisogno di circa 30 protesi. Qui entra in gioco il contributo degli artisti partenopei.

Il concerto di beneficenza in suo onore, organizzato da SPA – Società per amore, vedrà la partecipazione di Gigi Finizio, Franco Ricciardi, Rosario Miraggio, Ciccio Merolla, Monica Sarnelli, Mister Hyde e Mavi. Tante voci strette per un solo obiettivo: quello di consentire ad Angela di realizzare il suo sogno.

I biglietti dell’evento sono acquistabili online sulla piattaforma Ticketone e presso tutti i punti vendita abilitati go2 e Ticketone. Per chi non potrà essere presente al concerto, e vorrà comunque sostenere Angela è attiva una raccolta fondi tramite l’Associazione A’ terra do’ cielo onlus (IBAN: IT15W0306909606100000110198, INTESTATO: Associazione a’ terra do’ cielo onlus, CAUSALE: Donazione ANGELA PAOLILLO).