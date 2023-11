Tra abbuffate di cibo, musei e luoghi da sogno gratis: gli eventi più belli del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 3, 4 e 5 novembre 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi del 3, 4 e 5 novembre

Musei gratis sabato. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sabato 4 novembre 2023 diversi musei e parchi archeologici statali accoglieranno i visitatori riservando loro l’ingresso gratis: dal Palazzo Reale di Napoli alla Certosa di San Martino passando per Castel Sant’Elmo, gli Scavi di Pompei, la Reggia di Caserta e tanti altri siti.

Musei gratis domenica. Il 5 novembre 2023 torna il consueto appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa che consente di visitare musei e parchi archeologici statali con ingresso gratis: anche questa volta sono tante le meraviglie da visitare in Campania, dalla Reggia di Caserta al Palazzo Reale di Napoli.

Castel Capuano gratis. Torna Il Castello Rivelato, uno degli eventi promossi dal Comune di Napoli, giunto alla sua seconda edizione, che consentirà a cittadini e turisti di visitare le meraviglie di Castel Capuano, accedendo al gioiello partenopeo con ingresso gratis. Il ciclo di aperture straordinarie prenderà il via dal 28 ottobre, proseguendo fino al 2 dicembre 2023.

Osservatorio di Capodimonte gratis. Ingresso gratuito all’Osservatorio di Capodimonte a Napoli per l’anniversario della sua fondazione. Il 4 novembre del 1812 fu infatti posata la prima pietra di quello è il primo osservatorio astronomico nella penisola italiana, con i lavori che sarebbero terminati nel 1819. E così, nella notte tra il 3 ed il 4 novembre, sarà possibile visitare gratuitamente l’Osservatorio di Capodimonte e ammirare il cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e l’Unione Astrofili Napoletani.

Caffè gratis a Napoli. Il Bar Mexico in piazza Dante, una vera e propria istituzione nel cuore di Napoli, compie 70 anni e per l’occasione venerdì 3 novembre, dalle 16 alle 18, offrirà il caffè gratis a tutti per festeggiare non solo il grande traguardo del locale ma anche la storia e la tradizione della città partenopea.

Festa del cioccolato a Caserta. Da venerdì 3 a domenica 5 novembre 2023 a Caserta torna Choco Italia in Tour, la grande festa dedicata al cioccolato artigianale, a ingresso gratis, che si terrà tra piazza Dante e corso Trieste, a pochi passi dalla maestosa Reggia.

Musica Sacra Festival. Parte il 3 novembre la seconda edizione del Napoli Musica Sacra Festival, uno degli eventi dedicati alla gloriosa Scuola Musicale Napoletana, proponendo una serie di concerti, a ingresso gratis, nelle chiese più belle della città.

Festa della Salsiccia e Friarielli. Dal 3 al 5 novembre nel Casertano si terrà la Festa della Salsiccia e Friarielli, uno degli eventi dedicati al tipico piatto napoletano che si svolgerà nei locali parrocchiali della Chiesa San Michele Arcangelo di via Bugnano a Casapozzano (Orta di Atella). L’ingresso è gratis.

Il mondo delle zucche a Napoli. Dal 29 settembre al 5 novembre nei padiglioni della Mostra d’Oltremare prenderà vita il fantastico mondo delle zucche con Fuori di Zucca, uno degli eventi più attesi del periodo, giunto alla sua terza edizione, nonché primo Pumpkin Patch di Napoli che riprende la celebre tradizione americana.

Mostra virtuale gratis su Picasso. Dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024 è in corso all’Archivio di Stato di Napoli Pasión Picasso, la mostra immersiva sul grande pittore spagnolo che, sfruttando le potenzialità della tecnologia e del digitale, farà sentire i visitatori “immersi” nei suoi quadri. L’ingresso è gratis.

Fiabe d’Autunno. Torna Fiabe d’Autunno, la rassegna di spettacoli dedicati alle storie più amate dai bambini che andranno in scena nello splendido scenario dell‘Orto Botanico di Napoli, con un ricco cartellone di appuntamenti in programma fino al 19 novembre 2023.

Living Dinosaurs. Ancora un mese per vivere la magia dell’era giurassica con Living Dinosaurs, la mostra più grande d’Europa dedicata ai dinosauri, allestita nei Giardini di Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, che resterà aperta tutti i giorni, fino al 5 novembre 2023.

Love Museum. La straordinaria mostra immersiva famosa in tutto il mondo, dedicata all’amore in tutte le sue forme, sbarcherà nella citta partenopea dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, inondando di colori e magia le splendide sale di Palazzo Fondi.