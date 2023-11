All’Edenlandia la prima edizione di Napoli Vinile: la festa della musica a ingresso gratis

Dal 3 al 5 novembre 2023 al parco divertimenti Edenlandia di Napoli arriva la prima edizione di Napoli Vinile, uno degli eventi dedicati alla buona musica in tutti i suoi generi. La mostra-mercato si terrà al coperto, pertanto avrà luogo anche in caso di pioggia. L’ingresso è gratis.

Napoli Vinile all’Edenlandia: la festa della musica a ingresso gratis

Si tratta di un evento organizzato da Ernyaldisko e Music Day Roma dedicato a tutti gli appassionati di collezionismo che potranno trascorrere tre giornate ricche di musica tra dischi, vinili e CD. Tanti saranno gli stand con espositori provenienti da ogni parte d’Italia e attentamente selezionati dagli organizzatori.

Alla mostra-mercato partenopea sarà dato spazio ai più svariati generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Sarà possibile, inoltre, curiosare tra stampe musicali, poster e custodie dedicate.

Per le tre giornate dell’evento tutti potranno acquistare, scambiare e vendere i propri dischi, anche quelli più rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori presenti sul posto. Ospite d’eccezione della giornata di sabato sarà Lello Savonardo, cantautore e sociologo, che sarà presente all’evento alle ore 17 per incontrare il pubblico e raccontare il suo BIT GENERATION, concept album nel quale “suoni, parole, ritmi ed emozioni raccontano l’universo giovanile”.

Napoli Vinile sarà visitabile venerdì 3 novembre dalle 16 alle 22, sabato 4 e domenica 5 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 lle 22, presso il parco Edenlandia in viale Kennedy L’accesso è libero per tutti, non è necessaria la prenotazione.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Napoli Vinile;

Quando: dal 3 al 5 novembre 2023;

Dove: Parco Edenlandia di Napoli, viale Kennedy 76.