A Napoli è già Natale con Chocoland Christmas: la festa del cioccolato a ingresso gratis

Seconda tappa a Napoli per Chocoland, la grande fiera del cioccolato che, dal Vomero, si sposta in piazza Municipio dando il via alla Christmas Edition: si tratta di uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, giunto alla sua seconda edizione, che inonderà di prelibatezze il centro partenopeo dal 15 al 19 novembre 2023, con un programma ricco di intrattenimento. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Chocoland, la fiera del cioccolato arriva in piazza Municipio

La festa del cioccolato artigianale più importante del Sud Italia torna nella centrale piazza napoletana, ancora una volta in veste natalizia, regalando a cittadini, visitatori e turisti 5 giorni di magia, divertimento e sapori inconfondibili.

Tutti potranno perdersi tra i numerosi stand, ammirando le spettacolari creazioni in cioccolato, degustando ed acquistando le specialità dei maestri cioccolatieri e pasticcieri tra sculture, tavolette, praline, cremini, torroni, cioccolatini di varie tipologie e gusti.

Grande protagonista dell’evento il celebre Willy Wonka che tutti i giorni, dalle 16 alle 20, sarà pronto ad accogliere gli ospiti, omaggiandoli con una foto-ricordo gratuita. Dalle 10 alle 21 sarà, inoltre, possibile scoprire tutti i segreti della lavorazione del cioccolato dirigendosi verso la cosiddetta Fabbrica del Cioccolato.

Nelle giornate del 15, 16 e 17 novembre dalle 9:30 alle 13.30 i più curiosi potranno partecipare all’Accademia Chocoland con il maestro Antonio Vanacore che tratterà tutto il processo di creazione delle tavolette di cioccolato, a partire dal favo di cacao.

Non mancheranno spettacoli e straordinarie esibizioni come l’Otto Bassotto Show, in programma il 16 novembre dalle 17, tra clown, numeri di magia, comici e fantasie con i palloni. Il 15 novembre, dalle 17, si terrà lo show cooking dello chef Paolo Staccoli. Seguiranno le dimostrazioni di Augusto Palazzi: la prima il 18 novembre dalle 18 con la preparazione dei brownie rocher e ganache montata al cioccolato al latte; la seconda il 19 novembre dalle 12 con babà al cacao e arancia con ganache montata al caffè.