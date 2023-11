Apre l’enorme Villaggio di Natale a Napoli: tra luci, Babbo Natale, spettacoli e fuochi

Dal 7 al 30 dicembre a Napoli torna Christmas Village, il villaggio di Natale allestito presso la Mostra d’Oltremare che lo scorso anno, con la sua prima edizione, ha attirato oltre 80 mila visitatori da tutta Italia: gli organizzatori hanno già annunciato alcuni dettagli del programma 2023 e i prezzi dei biglietti.

Natale, Christmas Village Napoli 2023: programma e biglietti

Ancora una volta, ad attendere i visitatori, ci sarà un percorso costellato di luminarie e luci scintillanti che trasformeranno i padiglioni della Mostra in un vero e proprio villaggio invernale. Non mancheranno la grande pista di pattinaggio, l’area gonfiabili e la Casa di Babbo Natale.

Ricco anche il cartellone d’intrattenimento con i musical delle principesse, che catapulteranno i più piccoli in un vero e proprio mondo delle favole, o gli incontri con le mascotte del villaggio, come Minnie e Topolino. Tra gli ospiti d’eccezione già annunciati: la Cavalery Family (8 dicembre), Salvo & Giorgia (17 dicembre), Stefano e Ilary Pollari (23 dicembre). I bambini potranno divertirsi anche scatenandosi a ritmo di musica con la Baby Dance o partecipando al Truccabimbi.

Un luogo magico non solo per i più piccoli ma anche per adulti e ragazzi che potranno perdersi tra i numerosi stand dei Mercatini di Natale, ammirare spettacolari addobbi natalizi e scenografie a tema, assistere al grande show pirotecnico finale. All’interno della Mostra ci sarà anche una apposita area food.

Il villaggio sarà aperto con i seguenti orari: dal 7 al 22 dicembre dalle 16 alle 21:30 nei giorni feriali e dalle 11 alle 22 nei giorni festivi e prefestivi; dal 23 al 30 dicembre dalle 11 alle 22 tutti i giorni; il 25 dicembre dalle 17 alle 23. Il 24 dicembre, invece, resterà chiuso per l’intera giornata.

I biglietti sono già acquistabili online, tramite la piattaforma ETES, ed hanno un costo di 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino ai 12 anni. L’ingresso è gratis per i bambini fino ai 2 anni da compiere.