Fiabe in scena sotto l’Albero delle Meraviglie: la magia in Villa Comunale tra stand e cibo

Dal 10 al 12 novembre 2023 nella Villa Comunale Domenico Cirillo di Sant’Arpino, in provincia di Caserta, andrà in scena l’Albero delle Meraviglie, uno degli eventi patrocinati dal Comune, nato da un’idea di Mimmo Limone che ha voluto riproporre in chiave artistica alcune delle fiabe più belle di sempre, regalando ai cittadini tre serate di balli, spettacoli, stand e street food.

Albero delle Meraviglie: a Sant’Arpino in scena le fiabe più belle

“Poiché tutti i grandi sognano, vieni a sognare con noi” – è lo slogan dell’evento che riempirà di colori, suoni e magia la Villa Comunale di Sant’Arpino. Per ben tre giornate alcune delle fiabe che hanno fatto sognare intere generazioni “prenderanno vita”, in un’atmosfera di festa e allegria.

Al centro della scena l’albero delle meraviglie, un enorme esemplare fatto interamente di ombrelli colorati che farà da sfondo ai racconti, alle danze e alle performance dei personaggi delle fiabe. Gli spettatori, nel corso delle serate, potranno far visita anche alla fattoria didattica tra cavalli e animali da cortile, perdersi tra i numerosi stand di artigianato ed antiquariato allestiti per l’occasione, degustare le specialità dell’area street food. I più piccoli potranno divertirsi sulle giostrine del parco.

Si parte venerdì 10 novembre alle ore 19 con la prima fiaba ballata dai ragazzi della scuola Terry Dance. Alle 20 è prevista l’apertura degli stand gastronomici e alle 20:30 partirà la rappresentazione di ben quattro fiabe in chiave flash-mob, tra momenti di lettura e balli.

Sabato 11 e domenica 12 novembre, le iniziative avranno inizio a partire dalle 10 con l’apertura degli stand di artigianato e antiquariato. Entrambe le mattinate trascorreranno non solo all’insegna delle fiabe: si alterneranno anche racconti di storie vissute, favole narrate dai nonni e dagli stessi personaggi delle favole.

Dalle 19 l’albero delle meraviglie si accenderà per tornare ad illuminare le rappresentazioni fiabesche serali. In particolare, alle 19:30 dell’11 novembre si esibiranno gli allievi della scuola Centrostudidanza Paquita e alle 20:30 andranno in scena altre quattro fiabe. Nella serata di domenica, ancora i personaggi delle storie, dal vivo, regaleranno vere e proprie emozioni al pubblico.

In entrambe le serate sarà possibile prendere parte al set fotografico con i protagonisti delle storie: sabato, ad esempio, tutti potranno ammirare la carrozza con Biancaneve e gli altri personaggi della celebre fiaba.