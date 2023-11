A Torre del Greco apre il Villaggio incantato di Babbo Natale: è tra i più belli d’Europa

Dal 2 dicembre 2023 riapre la Valle del Natale, il villaggio allestito alla Valle dell’Orso di Torre del Greco nonché uno degli eventi più attesi del periodo, giunto alla sua settima edizione. Il noto parco acquatico torrese si trasformerà in una vera e propria baita di Babbo Natale, regalando esperienze magiche a grandi e piccini fino al 26 dicembre.

Valle Natale: a Torre del Greco un villaggio tra i più belli d’Europa

Giunto alla sua settima edizione, l’evento Valle del Natale è stato premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, attestandosi come una delle migliori attrazioni del periodo anche oltre i confini nazionali.

Quest’anno il villaggio torrese continuerà ad intrattenere grandi e piccini, ricreando un’atmosfera da sogno e riservando grandi novità: ci sarà, infatti, un ospite speciale ad accogliere i visitatori, ma il suo nome non è stato ancora svelato. Tutti, inoltre, avranno la possibilità di vivere l’esperienza più emozionante di sempre con Babbo Natale.

All’interno del parco, bambini, giovani e adulti respireranno a pieno l’atmosfera magica del Natale, andando alla scoperta di un mondo incantato, accompagnati dagli aiutanti di Babbo Natale e dagli immancabili elfi. Il tutto in un clima di festa e allegria tra giochi, momenti di intrattenimento, spettacoli, attrazioni e i tradizionali mercatini.

I piccoli ospiti, in particolare, saranno i diretti protagonisti delle attività didattiche e dei laboratori organizzati sul posto. Anche i diversamente abili saranno integrati nei programmi ludico-didattici grazie alla presenza di personale specializzato.

Il biglietto di ingresso, valido per tutta la giornata, ha un costo di 20 euro a persona, sia per gli adulti che per i bambini oltre i 99 cm, e comprende: visita del parco, partecipazione a tutti i laboratori, spettacoli, mercatini, attrazioni e stanza di Babbo Natale. Per i bambini fino ai 99 cm di altezza e per gli over 75 l’ingresso è gratis.

Il Parco è aperto dalle 10 alle 21 il sabato, la domenica e i giorni festivi mentre nei giorni feriali, come da calendario, dalle 15 alle 21. A breve partirà la vendita online dei biglietti.