Vesuvio MotorShow, Napoli si trasforma in una grande pista: tra auto, stand e cibo

L’11 e il 12 novembre a Napoli si terrà la prima edizione di Vesuvio MotorShow: via Brecce a Sant’Erasmo, a Gianturco, si trasformerà in una vera e propria pista per accogliere uno degli eventi dedicati agli appassionati di corse e auto.

Vesuvio MotorShow, a Napoli il regno delle auto: sfilate e stand

Organizzato da Afrodite Service di Antonio Olivieri, in collaborazione con l’imprenditrice ed influencer Gemma Buiano,Vesuvio MotorShow regalerà due giornate da trascorrere all’insegna di motori e sicurezza stradale, dando vita ad un grande evento patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli e Automobil Club d’Italia.

Si potrà assistere a sfilate di auto da competizione (tra Formula1, rally, Gran Turismo, Ferrari Challenge) e veicoli da sogno, ammirare l’esposizione di Supercar, le esibizioni di drifting, le prove di cambio gomme, sound, regolarità. Ci saranno anche food truck, una postazione diretta radio, stand per gadget e tanto altro ancora.

Tra le auto d’eccezione presenti: la Ferrari 488 Challenge, esposta dal gruppo Adler, classificata al terzo posto alle finale mondiali dello scorso 29 ottobre; la Aston Martin GT3 Vantage di Pietro Nappi, re delle cronoscalate; la squadra corse di kart Officina 27 Motorsport. Nel corso dell’evento i partecipanti potranno assistere anche alle evoluzioni di Salvatore Marraffino, stunt man già apprezzato in serie televisive come La Squadra e Gomorra.

Il 10 novembre l’evento sarà inaugurato con una anteprima dedicata alle scuole mentre da sabato 11 novembre aprirà ufficialmente la “pista” di Brecce a Sant’Erasmo. Si parte dalle 11:30 (fino alle 18) tra esibizioni, prove, sfilate, auto da rally e drifting tra i birilli con possibilità di salire a bordo delle auto. Si replica domenic 12 novembre dalle 10 alle 17.

“Il Vesuvio MotorShow è una festa del motorsport dove potremo vivere uno spaccato di quello che il mondo dei motori offre. Supercar, Formula1, Kart, Rally, quanti vorranno intervenire potranno vivere una esperienza immersiva in via Brecce a Sant’Erasmo che si trasformerà in una vera e propria pista con esibizioni ed esposizioni. Per la prima volta, in tempi recenti, abbiamo replicato una piccola Monza in una grande capitale come Napoli“ – ha commentato Antonio Olivieri.