Zoo di Napoli compie gli anni, sabato i bimbi entrano gratis: festa e oltre 600 animali

Sabato 11 novembre 2023 lo Zoo di Napoli celebra il decimo anniversario dal passaggio alla nuova gestione offrendo, per l’occasione, l’ingresso gratis per tutti i bambini fino a 10 anni e un ricco cartellone di eventi dedicati.

Compleanno Zoo di Napoli: sabato ingresso gratis per i bambini

“Sabato 11 novembre festeggiamo il decimo anniversario della rinascita dello Zoo di Napoli, reso possibile grazie all’impegno della famiglia Floro Flores. Dal 2013 passione, dedizione e costanza hanno portato radicali e positivi cambiamenti al parco zoologico che, ad oggi, ospita oltre 600 animali e 200 specie botaniche, offrendo spazi per giochi, pic nic e aree didattiche” – si legge sui canali social dello Zoo.

In occasione del “compleanno” dello Zoo, il regalo è riservato a tutti i piccoli ospiti che potranno accedere gratuitamente al Parco. Per l’intera giornata si susseguiranno iniziative dedicate, feste a tema e Zoo Experience per far vivere al pubblico l’emozione del raggiungimento di questo grande traguardo.

LEGGI ANCHE

Vesuvio MotorShow, Napoli si trasforma in una grande pista: tra auto, stand e cibo

Nel Napoletano apre la pista sul ghiaccio più grande del Centro-Sud: è quella di Disneyland

Il Parco è aperto dalle 9:30 alle 17:00. Al suo interno è presente una tavola calda e l’area pic nic. Il costo del biglietto per gli adulti è di 15 euro, per gli accompagnatori dei disabili. Bambini sotto i 10 anni, over 70 e persone con disabilità entrano gratis. Tutte le attività in programma per l’anniversario, eccetto la Zoo Experience, sono incluse nel costo del ticket e non necessitano di prenotazione. E’ possibile effettuare l’acquisto online, tramite il sito ufficiale, oppure direttamente sul posto.

Per la Zoo Experience il costo, comprensivo di ingresso al parco, è di 18 euro. Per prenotarsi bisogna inviare una mail a didattica@lozoodinapoli.it indicando il nominativo dei partecipanti e degli accompagnatori, orario e giorno di partecipazione.