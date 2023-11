A Napoli apre la Scuola del Natale: tra elfi, renne e slitte in un’oasi immersa nel verde

Direttamente dal Polo Nord, l’11 novembre arriva a Napoli, negli spazi dell’Oasi Flegrea di Fuorigrotta, la Scuola del Natale, un luogo magico fatto di pacchi regalo da incartare, migliaia di letterine, slitte, renne, lucine e tanti segreti da scoprire. Dopo il grande successo dello scorso anno, il magico mondo di Babbo Natale accoglierà grandi e piccini per ben tre weekend: 11-12, 18-19 e 25-26 novembre. Si tratta di uno degli eventi di Ma dove vivono i Cartoni?, format di Animazione in Corso di Aurora Daniele.

A Napoli apre la Scuola di Babbo Natale: la magia nell’Oasi Flegrea

Varcando la soglia dell’Oasi Flegrea, una meravigliosa area di circa 60 mila metri quadrati immersa nel verde, le famiglie saranno catapultate nell’incantevole villaggio abitato da Babbo Natale e i suoi aiutanti. Ad accogliere i visitatori sarà il Capo Elfo Pitagora, l’elfo inventore di Babbo Natale, che racconterà a tutti la magica storia dei suoi aiutanti, oltre ad aneddoti e racconti provenienti direttamente dai boschi del Polo Nord.

Ad ogni bambino sarà poi consegnato il magico cappellino elfico che sarà uguale per i membri della stesso nucleo in modo da ricreare vere e proprie “famiglie elfiche”. Indossati i cappelli, i piccoli visitatori entreranno nel vivo del meraviglioso viaggio che li trasformerà in elfi a tutti gli effetti.

Saranno proprio loro, infatti, i protagonisti del Natale che, muniti di un apposito kit tra polverine e formule per superare le prove, dovranno adoperarsi per costruire la magica porticina che servirà agli elfi per raggiungere le case dei bambini.

Nel corso del viaggio immersivo non mancheranno sorprese e colpi di scena oltre ad incontri tra genitori e Elfo Galileo, il più saggio di tutti. A incantare gli ospiti sarà anche Gimpy l’elfo apprendista di Babbo Natale, interpretato dall’artista-mago Vito Lasala che si esibirà nel suo inedito spettacolo di magia, e non mancherà il malefico Grinch. Per l’intera durata dell’evento si susseguiranno spettacoli e fantastiche danze rievocanti l’atmosfera natalizia.

I più piccoli potranno cimentarsi in esilaranti manovre nella Scuola Guida Artica e vivere una giornata all’aria aperta, all’insegna della magia, in una meravigliosa oasi naturale ricca di vegetazione e di animali. Al suo interno sarà possibile anche consumare prodotti tipici o deliziarsi con cioccolata calda e biscottini. Novità di quest’anno è il Manuale del perfetto Elfo, una guida di 30 pagine di produzione Ma dove vivono i cartoni? che ogni elfo provetto dovrà tenere sempre con sé.

La Scuola del Natale è aperta dalle 10 alle 17 dei giorni 11, 12, 18, 19, 25 e 26 novembre 2023. Una volta entrati è possibile restare all’interno dell’Oasi tutta la giornata ma non si può introdurre cibo dall’esterno. Il biglietto di ingresso per gli adulti ha un costo di 10 euro, per i bambini 15 euro comprensivo di kit di benvenuto. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito di Ma dove vivono i Cartoni?, telefonare allo 081 867 8369 o contattare al numero Whatsapp 327 254 0679.