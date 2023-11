A Napoli la grande fiera del “fatto a mano”: corsi per tutti e un giorno di ingresso gratis

Oggi, 10 novembre 2023, alla Mostra d’Oltremare, apre i battenti la fiera Creattiva Napoli, il Salone nazionale di Promoberg dedicato al mondo delle arti manuali e del ‘fatto a mano’ che inaugura nella città partenopea la sua dodicesima edizione, accogliendo cittadini e appassionati di settore fino al 12. In occasione della giornata di chiusura, domenica dalle 17 in poi l’ingresso è gratis.

Creattiva Napoli alla Mostra d’Oltremare: stand e corsi gratis

Sui 6 mila metri quadrati dei due padiglioni del polo fieristico sarà possibile trovare migliaia di prodotti, messi in vetrina da una novantina di imprese provenienti da 12 Regioni italiane, ben 28 della Campana e 4 paesi stranieri ovvero Spagna, Ecuador, India e Polonia.

Oltre a perdersi tra gli stand della ricca area espositiva, i visitatori potranno prendere parte a centinaia di eventi tra laboratori, corsi, dimostrazioni e workshop. Non mancherà l’apposito spazio Creattiva Show Lab dedicato ai corsi gratuiti ed iniziative di intrattenimento per imparare nuove tecniche.

“Proviamo sempre un grande piacere nel tornare con Creattiv a Napoli perché, tagliando il traguardo del dodicesimo appuntamento nel capoluogo partenopeo, ci sentiamo sempre più a casa“ – ha sottolineato Luciano Patelli, presidente di Promoberg.

“Creattiva rappresenta un appuntamento imperdibile per chi vuole fare della propria creatività un hobby o un lavoro grazie ai numerosi corsi che si tengono durante La fiera delle Arti Manuali qui alla Mostra d’Oltremare. Grazie a questo evento si consolida la bella sinergia con Bergamo e si offre la possibilità alle aziende italiane ed estere di sfruttare l’occasione di farsi apprezzare dal pubblico di appassionati” – ha detto Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare.

Definito un “vero e proprio paese dei balocchi”, Creattiva è un’occasione imperdibile per dare sfogo alla propria creatività, imparando a realizzare con le proprie mani nuovi manufatti e addobbi anche in vista del periodo natalizio.

Creattiva è aperta venerdì e sabato, 10 e 11 novembre, dalle 10 alle 19, domenica dalle 10 alle 18:30. Il biglietto ha un costo di 8 euro online e 9 euro se acquistato sul posto. Tariffe agevolate, con ticket al costo di 6 euro, sono previste per espositori, bambini dai 10 ai 13 anni, adulti over 65 e gruppi con più di 25 persone

Il biglietto Happy Hour, con ingresso a partire dalle 17 (valido solo venerdì e sabato) ha un costo di 4 euro online e 5 euro in loco. I bambini da 0 a 9 anni entrano gratis così come i docenti (su prenotazione), le persone con invalidità al 100%. Inoltre l’accesso è libero anche domenica 12 novembre dalle 17 in poi, previa registrazione online al sito di Creattiva.