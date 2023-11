Notte Bianca a piazza Dante: l’evento per salvare Port’Alba, un luogo simbolo di Napoli

Venerdì 17 novembre a Napoli, in piazza Dante, si terrà una Notte Bianca con l’obiettivo di difendere la bellezza artistica, storica e culturale di Port’Alba, un luogo di inestimabile valore che versa in uno stato di degrado, incuria ed abbandono. La proposta è stata avanzata dal deputato Francesco Emilio Borrelli insieme agli imprenditori del territorio Alfredo Mazzei, Pasquale Langella e Fabio Amodio.

Napoli, Notte Bianca a piazza Dante per salvare Port’Alba

Nel corso dell’evento saranno coinvolti non solo commercianti e librai della zona ma anche i residenti e tutti i napoletani che intendono prendere parte all’iniziativa. La finalità è quella di sensibilizzare le istituzioni e i privati per ripristinare lo storico arco e tutelare l’area pedonale che si articola in tutta la piazza, fino a Port’Alba, dalle continue scorribande di scooter e dai comportamenti incivili di chi abbandona i rifiuti sul posto.

Ha aderito alla causa della Notte Bianca anche l’attore Gianfranco Gallo che, in un video indirizzato al deputato Borrelli, ha sottolineato: “Port’Alba per me è il luogo dell’infanzia e della giovinezza dove compravo e vendevo libri. Era ciò che mi ha distinto dagli altri ragazzi, consentendomi di scoprire tra i libri antichi qualche chicca di cui non avevo conoscenza oppure edizioni particolari di testi conosciuti”.

“Fare un appello per chiedere più controlli e per evitare che queste aree diventino aree di parcheggio selvaggio e piste per scooter mi sembra davvero strano. Se siamo a questo punto vuol dire che bisogna porre l’attenzione su una zona che dovrebbe essere la luce che illumina la città“.

“Crescono le adesioni alla Notte Bianca per Port’Alba e piazza Dante a difesa di un altro luogo simbolico della cultura partenopea che rischia di essere travolto dal degrado. Purtroppo continuiamo a ricevere segnalazioni. C’è uno stato di abbandono che offende tutta la città. Noi saremo venerdì in questa piazza per gridare il nostro disappunto e per chiedere che tutte le istituzioni, insieme ai cittadini, stringano un patto per restituire a questi luoghi la dignità e il decoro che meritano” – ha dichiarato Borrelli insieme allo speaker radiofonico Gianni Simioli.