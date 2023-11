Inizia il periodo più magico dell’anno all’Edenlandia, il celebre parco divertimenti di Napoli che dal 18 novembre riaprirà ufficialmente al pubblico la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande della città per poi dare il via, dal primo dicembre, alla magia del Natale trasformandosi in Christmas Land, un vero e proprio villaggio a tema tra mercatini e tanti eventi in programma fino al 6 gennaio 2024.

All’Edenlandia pista sul ghiaccio e villaggio di Natale

A partire da sabato 18 novembre, l’incanto invernale farà capolino all’interno del PalaEden che darà spazio ad una delle piste di pattinaggio più grandi del Sud Italia, dotata di vero ghiaccio. Sarà aperta fino al 22 gennaio ed accoglierà adulti e bambini a partire dai 4 anni.

Dal primo dicembre Edenlandia entrerà nel vivo della stagione natalizia trasformandosi in Christmas Land: il parco si colorerà di luci e addobbi per dare spazio alla magia del Natale tra mercatini, incontri con Babbo Natale e presepi artigianali.

Un vero e proprio sogno invernale che prende vita nel cuore del Parco, sorprendendo grandi e piccini. Il programma della kermesse delle festività non è ancora stato reso noto mentre la pista di pattinaggio sarà attiva già nel fine settimana.

L’ingresso alla pista ha un costo di 6 euro e il ticket include il noleggio dei pattini e un accesso di 30 minuti. I biglietti possono essere acquistati online, tramite la piattaforma Azzurro Service, oppure sul posto dirigendosi verso l’apposita biglietteria.

Cosa: Pista di pattinaggio e Christmas Land;

Dove: Edenlandia, Napoli;

Quando: dal 18 novembre 2023 al 22 gennaio 2024 (pista) e dal primo dicembre al 6 gennaio 2024 (villaggio).