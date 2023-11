A Napoli il Salone Nautico Internazionale, le più belle barche da vedere e provare: è gratis

Dal 18 al 26 novembre torna Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli che inonderà il Molo Luise di barche innovative e all’avanguardia da poter ammirare e testate direttamente in mare. Si tratta di uno degli eventi dedicati agli appassionati di settore, giunto alla sua 37esima edizione. L’ingresso è gratis.

Le migliori barche esposte a Napoli: c’è il Salone Nautico Navigare

Per ben 9 giorni appassionati e curiosi potranno imbattersi in una vasta esposizione che riunisce il meglio della produzione nautica italiana e internazionale nel settore delle barche. Dal design essenziale o ricercato, ma tutte dalle eccellenti prestazioni, le imbarcazioni possono essere visionate in ogni dettaglio, con la possibilità di salire a bordo e toccare con mano l’eccellenza della qualità offerta.

Amplia la gamma di gommoni e yachts, soluzioni all’avanguardia realizzate con materiali pregiati in grado di regalare esperienze di navigazione uniche. Le imbarcazioni esposte al Molo Luise durante l’evento partono dai 5 metri di lunghezza fino ad arrivare ai 18.

Il tutto in una location d’eccezione: sarà il Molo Luise a fare da cornice ai migliori modelli di imbarcazioni dei prestigiosi cantieri nautici, regalando scenari unici e viste mozzafiato sul mare e le meraviglie del Golfo di Napoli.

“Porteremo a Napoli, in occasione del Salone Navigare, in programma dal 18 al 26 novembre, al Molo Luise a Mergellina, molti clienti che hanno visitato il Salone Nautico Internazionale di Bologna e che verranno a testare in acqua le imbarcazioni ammirate a secco” – ha detto Gennaro Amato, presidente SNIDI, Saloni Nautici Internazionali d’Italia.

“Una potenzialità, quella di legare i due saloni, che ci consente di promuovere la media e piccola nautica in un lasso di tempo e di territorialità” – ha concluso. Il Salone Nautico Internazionale Navigare da più di 30 anni contribuisce alla crescita e allo sviluppo della filiera nautica, rappresentando una delle tappe imperdibili per gli amanti del settore.