La “Giornata dei Bambini 9 e 3/4” a Pietrarsa: laboratori ispirati al mondo della magia

La Giornata dei Bambini 9 e ¾ al Museo Ferroviario di Pietrarsa. Un evento ispirato al mondo dei maghi.

Domenica 19 novembre, a partire dalle 9:30, il Museo di Pietrarsa aspetta i grandi e soprattutto i più piccoli con tantissimi laboratori e attività.

Il programma e le attività

La Giornata dei Bambini 9 e ¾ al Museo di Pietrarsa è stata ideata per accompagnare i visitatori durante tutta la giornata, anche se ogni bambino può partecipare soltanto a due attività. Di seguito l’elenco completo.

– PIETRARSART 9 E ¾

Ore 11:00, 12:30, 15:30 e 17:00 (fino 35 partecipanti a turno)

– IL BOCCINO D’ORO

Ore 10:30, 12:00,15:00 e 16:30 (fino 20 partecipanti a turno)

– COSTRUISCI IL CAPPELLO DEL MAGO

Ore 11:00 (fino a 40 partecipanti)

– LA MAGIA DELLA MUSICA

Ore 10:30, 11:00, 11:45, 12:30 e 13:15 (fino a 50 partecipanti a turno)

– COSTRUISCI IL TUO SEGNALIBRO DI HARRY E HERMIONE

Ore 11:30, 12:30, 15:00, 16:00 e 17:00 (fino a 30 partecipanti a turno)

– A SCUOLA DI MAGIA

Ore 11:30, 13:00, 15:30 e 17:30 (fino a 50 partecipanti a turno)

– COSTRUISCI IL MANTELLO STELLATO

Ore 12:30 (fino a 40 partecipanti)

– COSTRUISCI LA TUA BACCHETTA MAGICA

Ore 15:30 (fino a 40 partecipanti).

Non è prevista la prenotazione

Tutti i laboratori sono pensati per bambini dai 6 ai 13 anni. Ogni bambino potrà prendere parte ad un massimo di due laboratori. Per le attività non è prevista la prenotazione e sarà possibile partecipare fino a esaurimento posti disponibili. L’ingresso al Museo Ferroviario di Pietrarsa è omaggio per i bambini fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni). Per maggiori dettagli su orari e tariffe visitare pagina dedicata sul sito.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata dei Bambini 9 e ¾

Dove: Museo Ferroviario di Pietrarsa

Quando: domenica 19 novembre 2023

Prezzo: tutte le attività dell’evento sono gratuite

Maggiori info: sito