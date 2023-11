Natale, spettacolo nel Napoletano: apre il Parco Incantato di 10.000 mq a ingresso gratis

Nel Napoletano si accende la magia del Natale: lo scorso sabato, a Bacoli, si è tenuta la cerimonia di accensione delle Luci d’Artista, le splendide luminarie installate lungo i viali della Villa Comunale, affacciata sul Lago Fusaro, che ogni sera, fino all’Epifania, regaleranno un vero e proprio spettacolo per gli occhi. L’accesso è libero e gratuito.

Luci di Natale accese a Bacoli: l’enorme giardino incantato gratis

Il parco pubblico napoletano si è trasformato in un vero e proprio giardino incantato, di oltre 10.000 mq. Una grande distesa di verde, illuminata dai personaggi del Natale tra luminarie a forma di animali e casette innevate. Si tratta di uno dei villaggi natalizi più suggestivi e grandi dell’intera città, pronto ad accogliere cittadini, visitatori e turisti per oltre due mesi, ad ingresso gratis.

“Siamo in migliaia. Un boato di gioia e la felicità dei nostri bambini. Così abbiamo inaugurato le Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli. Sarà un Natale spettacolare, con più di 10.000 mq di Giardino Incantato che si illuminerà ogni sera, fino all’Epifania” – ha scritto sui social il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Sono bellissime ed è impressionante il numero di persone che ha raggiunto la Villa Comunale per l’accensione delle Luci d’Artista. Bacoli è in festa, piena di turisti, di famiglie, di bimbi felici. Sono davvero tanti i pupazzi, le installazioni, le luminarie di Natale che stanno facendo brillare il parco pubblico affacciato sul Lago Miseno” – ha continuato.

“Una grande opportunità turistica per la nostra città, un appuntamento imperdibile, che si ripete ogni anno, atteso da centinaia di migliaia di persone. Guardate quanto è bello, un orgoglio per la comunità bacolese e flegrea. Le luminarie più belle di sempre nella nostra città. Portateci i vostri bambini, venite a rilassarvi, godete della meraviglia del Natale, in uno dei luoghi più belli al mondo“ – ha concluso.