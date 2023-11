Arriva il Black Friday partenopeo: la pizza fritta più autentica di Napoli costerà 1 euro

Venerdì 24 novembre sarà la giornata del Black Friday e anche quest’anno la città di Napoli aderirà alla tradizione americana in modo del tutto originale, replicando la trovata della celebre Rosticceria Vestuto che per tutta la giornata sfornerà pizze fritte, vendendole al costo di 1 euro.

Black Friday a Napoli: venerdì pizze fritte di Vestuto a 1 euro

“Rieccoci. Rieccola la pizza fritta, è lei la protagonista del Black Friday napoletano. La pizza fritta a 1 euro è ormai il nostro modo di colorarci di nero in questo venerdì di shopping e sconti” – ha annunciato con entusiasmo Tina Vestuto, la responsabile dell’antica rosticceria che vanta più di 50 anni di attività.

Un Black Friday originale e in perfetto stile partenopeo sarà, dunque, celebrato nel popolare locale di piazza Gian Battista Vico, 46. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la Rosticceria Vestuto, fondendo la tradizione con novità e tendenze, promette ancora una volta di conquistare il palato degli amanti della pizza fritta.

Nella giornata di venerdì 24 novembre, tutti potranno degustare la qualità e la genuinità della pizza fritta partenopea, acquistandola al costo di 1 euro. Ed è così che la ricorrenza del Black Friday si trasforma in un’esperienza gastronomica unica, assaporando la pizza fritta più autentica di Napoli ad un prezzo incredibile.

“La nostra pizza fritta è un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, e il successo delle passate edizioni del nostro Black Friday è la testimonianza dell’apprezzamento dei nostri clienti per la qualità dei nostri prodotti. Vi aspettiamo numerosi venerdì prossimo per condividere insieme il gusto autentico della nostra pizza fritta” – conclude Tina Vestuto.

Cos’è il Black Friday

Black Friday tradotto dall’inglese significa “venerdì nero” ed è il nome usato negli Stati Uniti per indicare il giorno successivo a quello del Ringraziamento, tradizionalmente considerato l’inizio della stagione degli acquisti natalizi per gli americani. Proprio in quella giornata le grandi catene commerciali lanciano eccezionali promozioni, al fine di incrementare le proprie vendite facendo leva su scontistiche speciali.

Una tradizione che, ormai da anni, è entrata a pieno regime anche in Italia e proprio in corrispondenza dell’ultimo venerdì di novembre, non solo i negozi fisici ma anche quelli online riservano per i clienti offerte importanti. Basti pensare che anche Amazon, colosso del commercio online, aderisce al Black Friday.