Sukhishvili a Napoli, il Balletto Nazionale Georgiano: “È l’Ottava Meraviglia del Mondo”

Il Balletto Nazionale della Georgia Sukhishvili a Napoli. Nella città partenopea si esibirà per due giorni consecutivi la compagnia Sukhishvili, formata da 70 ballerini che portano in scena 2.500 costumi tradizionali in un solo spettacolo.

Il Balletto Nazionale Georgiano Sukhishvili a Napoli

Sukhishvili si esibisce in un centinaio di Paesi nel mondo in tour che toccano diverse città nella stessa nazione: circa 300 spettacoli l’anno che registrano sempre il tutto esaurito. È grandissimo l’entusiasmo che lascia l’avere assistito alle performance: Sukhishvili è stata definita l’ottava meraviglia del mondo, ma anche una tempesta sul palco.

Sukhishvili al Teatro Acacia il 24 e 25 novembre 2023

Il Balletto Nazionale Georgiano Sukhishvili si esibirà il 24 e 25 novembre 2023 al Teatro Acacia di Napoli. L’attesa è tanta, così come la curiosità nel poter conoscere un aspetto della cultura della Georgia, nazione di provenienza di Khvicha Kvaratskhelia, l’idolo dei tifosi del Calcio Napoli che si è messo in mostra nella straordinaria stagione che ha riportato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio.

Descrizione dello spettacolo

Sono molti gli appellativi dedicati al balletto Sukhischvili: “The Eighth Wonder of the World”, “Best Broadway Show”, “Hurricane on Stage”, “Magic of Georgia”, “Unique Phenomenon”, “Dangerous Dances of Georgian Men”, “Perfect Work of Art” e altro ancora. Il New York Post ha scritto: “Gli artisti georgiani sono perfetti. Questa non è una danza, ma un volo. Tempesta sul palco”.

35 esibizioni consecutive da tutto esaurito a Parigi 15 spettacoli consecutivi sold-out al Madison Square Garden 100 ballerini e 2500 costumi in uno spettacolo Subito dopo la sua fondazione, il gruppo di danza Sukhishvili ha iniziato a esibirsi in tournée in tutto il mondo, sorprendendo persone di molti popoli del mondo. Oltre 90 milioni di spettatori hanno visto il loro spettacolo dal vivo, ma va bene da oltre un secolo. Il gruppo ha circa 300 spettacoli all’anno.

Diversi milioni di spettatori assistono alle loro esibizioni sold-out in più di centinaia di paesi in tutto il mondo, dove, nonostante la differenza linguistica, il nome del gruppo Sukhishvili è di facile lettura, i cui concerti non lasciano mai il pubblico a casa senza un’impressione e incendiario emozioni. La collezione di costumi del Sukhishvili Georgian National Ballet comprende una varietà di costumi tradizionali per oltre 150 balli, tutti i costumi sono realizzati in esclusivo tessuto naturale e decorati con ricami, dipinti, applicazioni, glitter e pietre.

All’inizio, i costumi furono realizzati dal famoso pittore Soliko Versaldze (1908-1989), ora costumista – direttore artistico Nino Sukhishvili. A parte, va segnalata l’orchestra di balletto, che contiene strumenti musicali esclusivi, ei musicisti hanno una tecnica di esecuzione speciale che non può essere insegnata in nessuna scuola di musica, perché tramandata di generazione in generazione.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Il Balletto Nazionale Georgiano Sukhishvili a Napoli

Dove: Teatro Acacia, via Raffaele Tarantino 10, Napoli

Quando: 24 e 25 novembre 2023

Biglietti: settore PLATEA da fila 1 – 4 – € 78; settore PLATEA da fila 5 – 21 – € 67; settore GALLERIA – € 43.

Maggiori info