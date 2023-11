A Napoli c’è la grande Mostra dei Presepi con pastori straordinari da ammirare: è gratis

Anche quest’anno, in vista del Natale, a Napoli sarà possibile ammirare i presepi più belli della tradizione all’interno del Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, in via Duomo: dal 25 novembre parte, infatti, la Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, che resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024.

Mostra presepiale a Napoli: presepi e pastori da ammirare gratis

Giunto alla 37esima edizione, l’evento offre l’opportunità a cittadini, visitatori e turisti di ammirare esemplari straordinari della tradizione presepiale partenopea, sapientemente realizzati dai maestri artigiani che tengono viva questa preziosa arte napoletana, famosa in tutto il mondo.

Non a caso Napoli rappresenta una delle mete invernali preferite dai turisti di tutto il mondo. In particolare i viaggiatori amano perdersi proprio tra le storiche botteghe di San Gregorio Armeno, lì dove la tradizione del presepe prende il sopravvento, già presa d’assalto in questo ultimo fine settimana.

All’interno del Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, ogni anno vengono esposti presepi mozzafiato e meravigliosi pastori artigianali, realizzati dai maestri artigiani nonché soci della sede napoletana dell’associazione Amici del Presepio.

Non solo splendide, inedite e originali opere ma anche tanto spazio alla creatività: saranno esposte anche le creazioni di bambini e ragazzi del territorio che hanno preso parte al 24esimo concorso della rassegna intitolata Il mio presepe.

La mostra resterà aperta ed accessibile al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 19. Il 24 e 31 dicembre sarà visitabile solo dalle 9 alle 14 mentre nelle giornate del 25 dicembre e 1 gennaio resterà chiusa.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mostra di Arte Presepiale;

Dove: Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo 286;

Quando: dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 (chiusi solo Natale e Capodanno).