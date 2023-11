Vino e cibo alla Reggia di Portici: un percorso mozzafiato serale tra meraviglie e gusto

La Reggia di Portici apre ancora una volta in orario serale per accogliere un altro appuntamento dedicato ai winelovers: venerdì 24 novembre, a partire dalle ore 20:30, si terrà Vini Reali, uno degli eventi organizzati dal Golden Mile Experience in collaborazione con il maestoso sito borbonico, che consente di degustare vini e prelibatezze ammirando una location unica al mondo.

Vini Reali alla Reggia di Portici, visita e degustazione: biglietti

Dopo il lancio di Degustando in Reggia dello scorso 27 ottobre, la Reggia di Portici torna ad accogliere gli amanti del vino, regalando loro una serata di gusto indimenticabile. All’interno delle maestose e storiche sale, infatti, i partecipanti potranno scoprire l’essenza della degustazione, ovvero l’arte di assaggiare un vino per valutarne le caratteristiche organolettiche e scoprire i migliori abbinamenti con una varietà di pietanze.

Si parte con un percorso serale attraverso le bellezze del complesso. Già varcando la soglia di ingresso, i visitatori si troveranno dinanzi uno scenario mozzafiato, con vista sull’enorme parco. Proseguendo, ammireranno le aree museali e le sale affrescate della Reggia.

Al termine della visita avrà inizio il percorso di degustazione, in presenza di abili sommelier pronti ad accompagnare gli ospiti alla scoperta del mondo vinicolo. Sarà proprio il vino il protagonista di questa seconda parte dell’evento e, in particolare, quello prodotto dall’azienda Castello di Spessa tra assaggi di Friuliano (vino bianco autoctono), Merlot e Ribolla Gialla Spumantizzata. Ad arricchire l’itinerario di gusto saranno le fantasie dello chef.

Per partecipare a Vini Reali è possibile acquistare il biglietto d’ingresso attraverso la sezione dedicata del sito della Reggia di Portici. Il costo è di 26 euro e comprende sia la visita guidata che la degustazione di vini, accompagnata dalle proposte culinarie dello chef. I posti sono limitati.

La biglietteria della Reggia aprirà circa mezz’ora prima dell’evento. La partecipazione all’evento è consentita con un margine di ritardo massimo di 10 minuti (dunque non oltre le 20:40). Il parcheggio interno alla Reggia è gratuito fino a esaurimento posti.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Vini Reali, visita guidata e degustazione vini;

Quando: venerdì 24 novembre 2023 alle 20:30;

Dove: Reggia di Portici, via Università 100, Portici.