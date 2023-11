Inizia il Natale a San Gregorio Armeno: festa tra i presepi con buffet e Gragnaniello

Giovedì 23 novembre 2023, dalle ore 16, parte ufficialmente il Natale di San Gregorio Armeno con la Fiera dei Presepi e dei Pastori, una grande festa che si snoderà proprio tra i vicoli della celebre via di Napoli. Si tratta di uno degli eventi del periodo più attesi in città, aperto a tutti.

Napoli, via al Natale di San Gregorio Armeno: festa tra i presepi

In vista delle imminenti festività, nel pomeriggio di giovedì si terrà l’avvio ufficiale della festa di Natale a San Gregorio Armeno, una delle tappe imperdibili del periodo natalizio non solo per i napoletani ma anche per i tanti visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo.

La Fiera dei Presepi e dei Pastori prenderà il via con una cerimonia inaugurale, seguita da un buffet organizzato all’interno del Chiostro di San Lorenzo Maggiore. Prenderanno parte all’evento alcuni rappresentati istituzionali e il cantautore partenopeo Enzo Gragnaniello.

“Giovedì 23 novembre 2023 alle ore 16 si terrà l’avvio ufficiale della festa di Natale a San Gregorio Armeno, con la Fiera dei presepi e dei pastori. Abbiamo organizzato un buffet nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore, con l’Associazione artigianale arte presepiale San Gregorio Armeno. L’evento è aperto a tutti“ – ha dichiarato il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano.

“Come ospite d’onore è stato invitato il maestro Enzo Gragnaniello. Interverranno il sindaco Manfredi, l’assessore Teresa Armato, la consigliera Flavia Sorrentino, la presidente della IV municipalità Maria Caniglia, il presidente della Banca di Credito Cooperativo, Bcc Amedeo Manzo, ed infine il vicepresidente dell’altra Napoli Onlus, Antonio Lucidi” – ha continuato.

Sono stati, inoltre, invitati: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’assessore alla semplificazione amministrativa e del turismo dott. Felice Casucci, il capo di gabinetto del sindaco, la dott.ssa Maria Grazia Falciatore, il presidente della Camera di Commercio, dott. Ciro Fiola, il presidente della Fondazione Trianon Viviani, dott. Gianni Pinto.

“Sono particolarmente felice che San Gregorio Armeno sia già piena di visitatori e turisti ma sono ancora più contento che siano previsti 3 milioni di visitatori per tutta la città di Napoli nel periodo natalizio” – conclude Capuano, soddisfatto del dato emerso dalle stime dell’Osservatorio per il Turismo, retto dall’assessore Armato.