A Napoli c’è l’Aperitivo Solidale: spritz gratis a chi porta una coperta per i bisognosi

Con le festività ormai alle porte e le temperature rigide in arrivo, la città di Napoli non dimentica i più bisognosi: domenica 26 novembre, alle 18:30, torna, infatti, l’Aperitivo Solidale organizzato dai giovani della Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con i Giovani per la Pace, che consentirà di consumare uno spritz gratis a tutti coloro che offriranno in cambio una coperta per i senzatetto.

Aperitivo Solidale a Napoli: spritz gratis a chi porta una coperta

L’iniziativa dell’Aperitivo Solidale nasce dall’esigenza di raccogliere coperte che possano aiutare ad affrontare il freddo agli amici di strada che ogni sera i volontari incontrano per le vie di Napoli. Un modo divertente per dare un aiuto concreto ai meno fortunati, cogliendo l’occasione per conoscere da vicino le attività e i servizi offerti dalla Comunità di Sant’Egidio.

Per questo domenica, 26 novembre, tutti potranno recarsi presso la sede di via Luigi Palmieri 19 per ascoltare l’esperienza dei volontari, farsi raccontare cosa significa svolgere il servizio in strada e decidere di essere, ogni giorno, al fianco dei più bisognosi.

I partecipanti potranno sostenere la Comunità tramite la donazione di coperte, da distribuire ai poveri, o un’offerta libera che sarà utilizzata per l’acquisto delle stesse: in cambio potranno degustare gratuitamente un ottimo spritz.

Le coperte donate e il materiale acquistato con i fondi raccolti saranno poi distribuite a coloro che, purtroppo, sono costretti a vivere in strada, soggetti fragili che la Comunità sostiene quotidianamente fornendo supporto e cibo.

La Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio nasce a Roma nel 1968 per poi diffondersi in 70 paesi del mondo. Preghiera, poveri e pace sono i suoi riferimenti fondamentali. Ogni sera i volontari della Comunità di Sant’Egidio sono impegnati non solo nella distribuzione di pasti caldi agli amici di strada, ma anche nell’ascolto e nell’accoglienza.