A Bacoli apre il Parco Reale del Natale: spettacolo di luci e colori alla Casina Vanvitelliana

Dopo l’accensione delle luminarie in Villa Comunale a Bacoli, tra pochi giorni sarà la Casina Vanvitelliana ad illuminarsi di luci e colori in occasione del Natale, regalando un vero e proprio spettacolo per gli occhi a tutti i visitatori del celebre Parco Borbonico.

Spettacolo a Bacoli: luci di Natale alla Casina Vanvitelliana

Anche quest’anno il celebre sito borbonico diventa meta invernale d’eccellenza non solo per i cittadini campani ma anche per i tanti turisti che giungeranno in città, grazie allo spettacolo delle luminarie natalizie. Un luogo magico e ricco di storia dove poter ammirare spettacolari tramonti e scenari mozzafiato, in un’atmosfera di festa.

“Ci siamo riusciti! La Casina Vanvitelliana si illuminerà con le Luci d’Artista. Sarà il Parco Reale del Natale, è la grande sorpresa che facciamo alla città. Sul lago Fusaro, una meraviglia assoluta. Lo avevamo promesso ai commercianti, ai cittadini, a tutti e lo facciamo” – ha annunciato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Sarà aperta a tutti coloro che vorranno trascorrere le festività natalizie nella nostra terra. Così Bacoli avrà due Giardini Incantati, sui due laghi flegrei. Il Parco Vanvitelliano del Fusaro sarà un luogo fatato, con un allestimento artistico che rievocherà i fasti dell’epoca dei Borbone. Un Parco Reale del Natale, sarà uno spettacolo mai visto prima e lo inaugureremo tra pochi giorni“ – ha anticipato.

LEGGI ANCHE

Luci d’Artista, è boom di visitatori a Bacoli. Josi: “Impressionante, sembra di essere in estate”

La Casina Vanvitelliana incanta il mondo, è record di turisti: oltre 25 mila in pochi mesi

Entro il weekend, dunque, passeggiando all’interno del Parco Borbonico sarà possibile immergersi a pieno nella magia del Natale, ammirando lo spettacolo della Casina addobbata, circondata dalle acque del lago Fusaro. Una ulteriore attrazione natalizia che si aggiunge al Giardino Incantato di 10.000 mq, allestito presso la Villa Comunale (a 10 minuti di auto di distanza dal Parco Borbonico) che ha già registrato un boom di visitatori.

“Alla Casina non avremo solo luci ma tanti concerti con musicisti del Teatro San Carlo di Napoli, mercatini di Natale a pochi metri di distanza, tante iniziative per i bambini e tantissime per i turisti. Attraversare il ponte in legno, illuminato con i colori del Natale, sarà una suggestione incredibile, così come ammirare, dal Palazzo dell’Ostrichina, il Real Casino Borbonico” – ha concluso il primo cittadino.