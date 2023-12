Natale a Napoli: oltre 150 eventi tra spettacoli, concerti e mostre gratis. Il programma

Dall’8 al 30 2023 dicembre torna Altri Natali, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Napoli per celebrare il periodo di Natale tra concerti, mostre e tanti spettacoli gratis. Un ricco cartellone di appuntamenti che raccontano il periodo natalizio, nella sua potente e radicata tradizione partenopea, fondendosi con riti, usanze e rievocazioni di altri paesi una narrazione più completa e contemporanea.

Altri Natali 2023, eventi di Natale gratis a Napoli: il programma

Sono tanti gli eventi programmati nei luoghi simbolo delle dieci municipalità partenopee, già lo scorso anno raggiunte e riscoperte da migliaia di visitatori e cittadini. Chiese, piazze, teatri, cinema e strade faranno da sfondo a grandi performance di musica, arte e danza, emozionando, conquistando e coinvolgendo una platea trasversale.

“Guardare il Natale da varie angolazioni, secondo le linee della nostra politica culturale. Non è un caso che, per la seconda edizione di Altri Natali, abbiamo scelto il titolo La cultura è plurale. Il Natale viene declinato in diverse forme: in 23 giorni di spettacoli, con 150 eventi in 10 municipalità vedremo, ascolteremo, toccheremo i Natali degli altri” – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

“Un cammino realizzato da 31 associazioni del territorio per scoprire un mondo che va oltre i confini che conosciamo e per continuare ad arricchire al contempo il tessuto culturale della nostra città plurale e policentrica. Un calendario ricco e articolato che amplia la nostra offerta culturale per i napoletani e i tanti turisti che accoglieremo nel periodo natalizio“ – ha concluso.

Sul sito del Comune di Napoli è consultabile il programma completo della kermesse che si snoda in tre principali categorie: spettacoli dal vivo, mostre e rassegne cinematografiche. Il primo prevede performance e laboratori che si svolgeranno all’interno di veri e propri gioielli napoletani come il Complesso di San Lorenzo Maggiore, la chiesa di Sant’Agostino degli Scalzi, il Museo della Pace, la Basilica di San Giacomo degli Spagnoli ma anche tanti centri dedicati.

La proiezione di pellicole dedicate al Natale e non solo avrà luogo all’interno di sale cinematografiche e Auditorium del territorio ma anche luoghi iconici come la Galleria Toledo e la Chiesa di San Severo. Le mostre, infine, animeranno le strade cittadine, la Casina Pompeiana e altre strutture.

Quasi tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma necessitano quasi sempre di prenotazione (effettuabile tramite la piattaforma Eventbrite). Alcuni appuntamenti sono a pagamento.