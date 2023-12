Weekend in Campania: musei gratis, villaggi di Natale più belli d’Europa e luminarie

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate dell’1, 2 e 3 dicembre 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dell’1, 2 e 3 dicembre

Musei gratis. Domenica 3 dicembre torna l’appuntamento con la Domenica al Museo che prevede l’ingresso gratis in tutti i musei e parchi archeologici statali. Dal Palazzo Reale di Napoli alla Reggia di Caserta: tante sono le meraviglie da ammirare in Campania.

Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa. Torna al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa l’ormai consolidato appuntamento con i Mercatini di Natale Napoli, l’evento giunto alla sua quinta edizione che ogni anno registra un boom di presenze, in programma dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Christmas Village a Napoli. Sarà inaugurata sabato 2 dicembre l’edizione 2023 del Christmas Village, l’enorme villaggio di Natale allestito presso la Mostra d’Oltremare di Napoli che accoglierà cittadini e turisti fino al 30 dicembre, riservando loro un programma ricco di spettacoli e attrazioni.

Mercatini di Natale a piazza Dante. Prenderanno il via il 2 dicembre i mercatini di piazza Dante a Napoli, con tanti stand che affolleranno la centrale piazza partenopea fin dal mattino. L’ingresso è gratis.

Parco Reale del Natale. Dal 2 dicembre anche la Casina Vanvitelliana si illumina a festa per il Natale con l’accensione delle Luci d’Artista che trasformeranno il Parco Borbonico in un vero e proprio Parco Reale del Natale.

La vera casa di Babbo Natale. Dal primo dicembre nel parco comunale di Agropoli, in provincia di Salerno, apre La vera casa di Babbo Natale, con un giardino incantato popolato dai personaggi Disney più amati di sempre. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo che, dal 2017 ad oggi, ha registrato la presenza di più di 20 mila persone. Quella di Agropoli, infatti, è una delle case di Babbo Natale più belle e grandi di tutta Italia, abitata dal simpatico “vecchietto” scelto come Babbo Natale d’Italia.

La Città del Natale. Dal 2 al 26 dicembre Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, torna ad ospitare La Città del Natale, uno dei grandi eventi del periodo che animerà di luci, magia e attrazioni gli spazzi di piazza della Libertà, largo Sandro Pertini e Parco Naturale del Comune. Il villaggio natalizio aprirà le porte ai visitatori sabato 2 dicembre, a partire dalle 17, con la Christmas Parade (che sarà replicata tutti i weekend) e l’accensione dell’albero ad opera di Babbo Natale. Sarà, poi, accessibile tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, ma anche nella giornata di giovedì 21 dicembre. L’ingresso è gratis.

Villaggio di Babbo Natale sul mare. Il 2 dicembre nel Napoletano apre il Villaggio di Babbo Natale sul mare: un luogo magico, tra mercatini e luminarie, con pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestito a Castellammare di Stabia, presso il Bagno U. Conte, che accoglierà grandi e piccini fino al 29 dicembre. Il biglietto di ingresso ha un costo di 5 euro, il pacchetto famiglia consente l’accesso di 2 adulti + 2 bambini al costo di 10 euro.

Valle del Natale. Dal 2 dicembre 2023 riapre la Valle del Natale, il villaggio allestito alla Valle dell’Orso di Torre del Greco nonché uno degli eventi più attesi del periodo, giunto alla sua settima edizione. Il noto parco acquatico torrese si trasformerà in una vera e propria baita di Babbo Natale, regalando esperienze magiche a grandi e piccini fino al 26 dicembre.

Fiera di San Gregorio Armeno. Partita ufficialmente la 152esima edizione della storica fiera napoletana. Passeggiando lungo la via dei presepi di Napoli sarà già possibile respirare la magia del Natale.

Giardino Incantato di Natale. A Bacoli sono già accese le Luci d’Artista, le splendide luminarie installate lungo i viali della Villa Comunale, affacciata sul Lago Fusaro, che ogni sera, fino all’Epifania, regaleranno un vero e proprio spettacolo per gli occhi. L’accesso è libero e gratuito.

Mostra gratis dei presepi. Anche quest’anno, in vista del Natale, a Napoli sarà possibile ammirare i presepi più belli della tradizione all’interno del Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, in via Duomo: dal 25 novembre parte, infatti, la Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, che resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024.

Christmas Dreams. Il 18 novembre è stato inaugurato Christmas Dreams, l’incantevole villaggio di Natale allestito nell’Area Spettacoli del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, pronto ad accogliere grandi e piccini fino al 6 gennaio 2024 tra spettacoli, parate, pista di pattinaggio e una enorme ruota panoramica.

Mercatini e albero più grande d’Europa. Inizia sabato 2 dicembre il magico Natale di Caposele, in provincia di Avellino, con l’undicesima edizione dei Mercatini di Natale e l’accensione dell’Albero dei record, l’abete greco ultracentenario nonché il più grande d’Europa. Un’atmosfera magica che darà il via al ricco cartellone di eventi a ingresso gratis che oltre a portare gioia e allegria promuoveranno temi importanti legati alla prevenzione dei tumori e alla ricerca medico-scientifica.

Arienzo Christmas Village. Il 30 novembre parte ufficialmente il programma Arienzo Christmas Village 2023, la rassegna di eventi natalizi che prenderanno vita all’interno di un vero e proprio villaggio di Natale allestito per l’occasione nella cittadina casertana e che accoglierà cittadini, turisti e visitatori fino al 7 gennaio. Ci saranno luminarie da record.

Mercatini di Natale al Castello Mediceo. Dal 2 al 17 dicembre 2023 tornano i Mercatini di Natale a Palazzo Mediceo di Ottaviano, il gioiello situato alle pendici del Vesuvio. Lo storico maniero della cittadina vesuviana sarà invaso di stand, dando vita ad una vasta esposizione di specialità tipiche del territorio e prodotti dell’artigianato locale. Il tutto in uno scenario suggestivo, tra i cortili della dimora illuminata a festa.

Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore. Si avvicina il periodo più magico dell’anno portando con sé il lancio dei primi eventi natalizi: a partire dal 18 novembre,e fino al 17 dicembre, al Castello dell’Ettore, incastonato nell’incantevole borgo di Apice Vecchia (Benevento), avrà inizio la quinta edizione dei Mercatini di Natale che si preannuncia ricca di novità.

Mercatini di Natale al Castello di Gesualdo. Il Castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, torna a vestirsi a festa a partire da novembre con l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale e i tradizionali mercatini: a partire dal giorno 24 e fino al 7 gennaio 2024, dal venerdì alla domenica, sarà possibile perdersi in un luogo incantevole, respirando a pieno l’atmosfera natalizia.

Castel Capuano gratis. Torna Il Castello Rivelato, uno degli eventi promossi dal Comune di Napoli, giunto alla sua seconda edizione, che consentirà a cittadini e turisti di visitare le meraviglie di Castel Capuano, accedendo al gioiello partenopeo con ingresso gratis il sabato fino al 2 dicembre 2023.

Mostra virtuale gratis su Picasso. Dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024 è in corso all’Archivio di Stato di Napoli Pasión Picasso, la mostra immersiva sul grande pittore spagnolo che, sfruttando le potenzialità della tecnologia e del digitale, farà sentire i visitatori “immersi” nei suoi quadri. L’ingresso è gratis.

Love Museum. La straordinaria mostra immersiva famosa in tutto il mondo, dedicata all’amore in tutte le sue forme, sbarcherà nella citta partenopea dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, inondando di colori e magia le splendide sale di Palazzo Fondi.

Sono, inoltre, già accese le luminarie natalizie di Cetara, le Luci d’Artista di Salerno e quelle di Sorrento. Tra le piste di pattinaggio aperte ci sono anche quella dell’Edenlandia e quella di Mugnano, tra le più grandi del Centro-Sud.