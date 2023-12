A partire dall’8 dicembre prende il via un Natale da Favola, uno degli eventi in programma a San Giorgio a Cremano per il periodo festivo: il parco di Villa Bruno si trasformerà in un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale, abitato dai personaggi delle favole e dei cartoni animati. Un regno incantato che ospiterà grandi e piccini fino al 28 dicembre.

Villaggio di Babbo Natale e delle favole a San Giorgio: biglietti

Tutti i giorni, a partire dall’Immacolata, Villa Bruno ospiterà i personaggi più amati dai bambini, tra principesse, supereroi e Topolino. Cittadini e visitatori potranno immergersi nella magica atmosfera del Natale assistendo agli spettacoli, partecipando alle attività di intrattenimento, cimentandosi nel pattinaggio sulla grande pista di ghiaccio, passeggiando tra gli stand dei mercatini allestiti per l’occasione. Non mancheranno aree food e ristoro sempre aperte.

“Dall’8 al 28 dicembre, il meraviglioso parco della nostra villa diventerà un luogo incantato dove poter incontrare oltre 50 personaggi delle favole e dei cartoon, affacciarsi dal castello delle principesse e dal balcone de La Bella e La Bestia, entrare nel labirinto di Alice nel paese delle meraviglie e abbracciare i propri supereroi preferiti” – ha anticipato il sindaco Giorgio Zinno.

“Vi sarà un’area street food, laboratori di pasticceria dedicati ai bambini e di piccoli oggetti da confezionare e regalare; un angolo make-up per trasformarsi in re e regine. E ancora, una slitta gigante dove poter salire per scattare foto e consegnare le proprie lettere a Babbo Natale, un trenino che girerà per la villa e giostre per grandi e piccini. Ogni sera vi saranno spettacoli e musical, sempre diversi e un’altra grande sorpresa che vi svelerò prossimamente” – ha concluso.

LEGGI ANCHE

Villaggi e mercatini di Natale 2023: i più belli da vedere a Napoli e in Campania

Di seguito gli orari: dall’8 al 10 dicembre, 16 e 17 dicembre, dal 21 al 23 dicembre, dal 26 al 28 dicembre dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22; dall’11 al 15 dicembre, dal 18 al 20 dicembre dalle 17 alle 22; il 24 dicembre dalle 10 alle 14; 25 dicembre da definire.

I biglietti d’ingresso hanno un costo di 5 euro e possono essere acquistati nei punti vendita Marina Hi-Fi di via Libertà a Portici e Ticketeventi in piazza Carlo di Borbone a San Giorgio a Cremano. Il ticket è acquistabile anche online al sito Go2.it.