In vista del Natale, dal 9 dicembre parte Luce di Napoli, il programma di eventi che consentirà a cittadini e turisti di effettuare visite serali tra Duomo di Napoli, Cappella e Museo del Tesoro di San Gennaro insieme all’antica Cappella del Tesoro Vecchio.

Napoli, visite serali al Duomo e al Tesoro di San Gennaro

Per 4 sabati, a partire dal 9 dicembre, le guide dell’associazione Cantori dell’arte e Pietre Vive, accompagnate dai ragazzi della Scintilla ONLUS, guideranno i visitatori alla scoperta di un luogo simbolo della città per raccontarne la storia e svelarne particolari inediti meno conosciuti.

Sarà possibile perdersi tra le meraviglie della maestosa Cattedrale napoletana, di recente inserita da Musement nella classifica dei luoghi di devozione più belli d’Italia, immergendosi a pieno nel ricco patrimonio artistico, storico e culturale che custodisce.

Si passerà poi alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, scrigno del barocco napoletano che racconta il rapporto speciale che lega Napoli al suo Santo Patrono, accogliendo una inestimabile patrimonio di oggetti donati da sovrani, nobili, papi e persone del popolo nel corso dei secoli.

Per la prima volta saranno aperte alle visite guidate le porte dell’antica Cappella del Tesoro Vecchio, l’antica torre laterale dove erano custodite le Reliquie di San Gennaro prima della costruzione della Cappella seicentesca. Non mancheranno appuntamenti speciali con concerti e presepe vivente.

La rassegna Luce di Napoli ha l’obiettivo di consolidare la Cattedrale come punto di riferimento del territorio, raccontando i luoghi d’arte e di fede. Parte del ricavato sarà devoluto a favore dei ragazzi del quartiere di Forcella per la realizzazione e la riqualificazione di uno spazio per i giovani del territorio, adiacente al Duomo.

Visite serali al Duomo e al Tesoro di San Gennaro: date, prezzi e biglietti

Le visite guidate saranno effettuate il 9, 16, 23, 30 dicembre in due turni serali, uno alle 20 e uno alle 21:30. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 25 euro a persona, mentre l’accesso è gratis per i minori di 12 anni. C’è, poi, la possibilità di acquistare i pacchetti famiglia: per 3 persone al costo di 50 euro, per 4 al costo di 60 euro.

I biglietti sono acquistabili online sul sito del Tesoro di San Gennaro. Basta scegliere la data e l’ora, selezionare la tariffa prescelta e procedere con il pagamento. Il giorno della visita basterà recarsi in biglietteria e mostrare il voucher, senza bisogno di stamparlo.