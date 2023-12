Capodanno a Napoli, da Stash a Jimmy Sax: cantanti e comici in piazza, dj sul lungomare

Anche quest’anno Napoli si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno , salutando il 2023 con una memorabile festa di Capodanno: il 31 dicembre saranno tanti i cantanti e i comici che si alterneranno sul palco allestito in piazza del Plebiscito. La musica risuonerà in ogni angolo del lungomare partenopeo fino al pomeriggio dell’1 gennaio 2024.

Capodanno a Napoli, cantanti e comici in piazza Plebiscito: i nomi

Come anticipato da Il Corriere del Mezzogiorno, i protagonisti della grande festa partenopea saranno i The Kolors, gruppo capitanato dal celebre Stash, che farà scatenare il pubblico in piazza a ritmo di Italodisco, vero e proprio tormentone dell’estate.

Confermata anche la presenza di altri cantanti e musicisti come Arisa, Jimmy Sax, Valentina Stella ed Enzo Avitabile con i suoi Bottari che, prima di esibirsi al Plebiscito, terrà un concerto gratuito in piazza Carlo di Borbone, a San Giorgio a Cremano, nella serata del 17 dicembre.

LEGGI ANCHE

Eventi di Natale: Enzo Avitabile e Bottari in concerto gratis a San Giorgio a Cremano

Spazio anche alle risate con i grandi comici partenopei: torna Peppe Iodice, che l’anno scorso proprio dalla celebre piazza napoletana ha dato il via all’ultimo countdown dell’anno, insieme a Biagio Izzo e Francesco Cicchella.

La festa di Capodanno sarà preceduta da un altro evento che, il 30 dicembre, riunirà numerosi artisti della nuova scena come Rose Villain, PLUG, MV Killa, Young Snap, Niko Beatz, Enzo Dong, Nto, Ida, Vale Lambo. Alcuni artisti del Capodanno partenopeo prima di esibirsi si fermeranno all’ospedale Santobono-Pausilipon per augurare un buon inizio anno anche ai bambini del polo pediatrico.

Intanto proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone di eventi natalizi programmati in città. Oltre 150 spettacoli e iniziative gratis, rientranti nella rassegna Altri Natali, si susseguiranno fino al 30 dicembre. Tanti sono anche i villaggi natalizi allestiti nel Napoletano. In programma aperture straordinarie e visite serali a Palazzo Reale e al Duomo di Napoli.